Mattarella: tutelare il risparmio, leva economica e patrimonio della società
di Redazione
Lo afferma il capo dello Stato in un messaggio a Giovanni Azzone, presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio
1 min di lettura
October 28, 2025
«La Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio. La sua immediata finalità corrisponde all'aspirazione delle famiglie di perseguire obiettivi di crescita sociale, di risposta a bisogni, di protezione a fronte di emergenze. La Carta prescrive la tutela di un bene delle famiglie, dunque della comunità nazionale e questa tutela si esprime, anzitutto, nella sua salvaguardia, azione cui devono guardare istituzioni e ordinamenti». Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio, Giovanni Azzone. «Tutelare il risparmio - prosegue il capo dello Stato - significa favorirne impieghi che ne accrescano il valore, creando condizioni affinché possa agire da leva fondamentale dell'economia. Essere, cioè, una risorsa che espanda il benessere personale e collettivo, proiettando questo patrimonio sulle generazioni future. La stessa moneta dell'euro ha avuto come matrice lo scopo di preservare e rafforzare in maniera più efficace il risparmio dei cittadini europei e il loro potere d'acquisto».
«La Giornata mondiale del risparmio, giunta alla sua 101esima edizione, richiama e sollecita a questi doveri. La tutela è condizione affinché il risparmio sia fattore di inclusione e, dunque, di coesione sociale e motore di sviluppo. La sfida è costruire un percorso che assicuri la resilienza - delle grandi realtà imprenditoriali, del tessuto diffuso di piccole e medie imprese, degli artigiani, delle comunità e delle famiglie- allargando, attraverso strumenti appropriati per l'investimento, la platea di quanti possono così concorrere allo sviluppo del Paese. Il risparmio è un patrimonio altamente prezioso delle nostre società, per investimenti nei settori più innovativi e strategici, a partire dalle transizioni ecologica e digitale. È un ambito in cui il nostro modello sociale può avvalersi in modo positivo delle fondazioni di origine bancaria, che concorrono al suo presidio e alle quali gli ordinamenti pubblici, come avvenuto recentemente col dialogo per l'aggiornamento del protocollo Acri-Mef, sono chiamati ad assicurare sostegno», conclude Mattarella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA