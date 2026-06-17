Il presidente della Repubblica a Venezia: c'è un palese tema di sovranità, su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini

Mattarella: pochissimi soggetti privati stanno invadendo i domini degli Stati

Mattarella: pochissimi soggetti privati stanno invadendo i domini degli Stati

«La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati - che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio - ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola».

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Simposio Cotec, a Venezia. «Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità, per un nuovo disordine internazionale. Eppure, qualsiasi attività umana sollecita norme di comportamento e di relazione, un codice, una grammatica. Si presenta, quindi, un palese tema di sovranità, su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini».

«Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie: la capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione, è di pochi. Una tendenza che va invertita. Con urgenza» ha aggiunto il capo dello Stato.