Mattarella: l'Onu è sotto attacco e va difesa

Per il capo dello Stato, che ha rilasciato un'intervista alla "Voce di New York" le Nazioni Unite hanno contribuito a «plasmare l'ordine internazionale. Le risoluzioni su Ucraina e Gaza sono molto chiare»

«L'Onu ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione internazionale, affermando la prevalenza del principio della coesistenza pacifica». Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una intervista alla "Voce di New York". «Quel sistema - aggiunge Mattarella - resta oggi più che mai valido, proprio di fronte ai disastri che la sua inosservanza procura, e va difeso, proprio perché si trova sotto attacco. L'alternativa sarebbe il regresso a un mondo in perenne ebollizione, regolato da temporanei rapporti di forza, in ultima analisi da quella realtà che ha condotto alle macerie seguite allo scoppio della seconda guerra mondiale, da cui la Carta di San Francisco ha cercato di riscattare la comunità internazionale».

Il capo dello Stato, nella stessa intervista, ha poi aggiunto che «le molte risoluzioni approvate a maggioranza su Ucraina e Gaza hanno indicato un chiaro giudizio della comunità internazionale. Gli sviluppi in Medio Oriente sono anche il frutto di una mobilitazione internazionale cui l'Onu ha dato voce e mi auguro che giochi in futuro un ruolo incisivo in quel contesto».