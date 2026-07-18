Dramma a Milano Marittima: un'altra bambina muore in piscina

Un'altra bambina è morta in piscina. Dopo la 11enne deceduta a Sestri Levante, l'ennesima tragedia si è verificata nel giardino di un hotel di Milano Marittima, nota località turistica vicino a Ravenna. Sul posto medici del 118 e carabinieri, ma per la piccola, di appena 4 anni, non c'è stato nulla da fare. Le circostanze sono ancora da accertare.

Anche un bambino di due anni ha rischiato l'annegamento in una piccola piscina in un'abitazione privata a Montignoso (Massa Carrara). Alle 11,40 è arrivata la chiamata alla centrale del 118 che ha dato le prime istruzioni alle persone sul posto. Il bimbo è stato quindi portato in codice rosso all'ospedale Apuane e poi trasferito per sicurezza, a emergenza ormai passata, al Meyer con l'elisoccorso Pegaso 1. Fortunatamente sta bene e non è in pericolo di vita.

Drammaa anche nel fiume Adda, a Truccazzano (Milano), dove un uomo di origine indiana è annegato nel tentativo di salvare il nipotino di 4 anni, che si era buttato in acqua. Il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo.