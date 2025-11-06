Manovra, ultima giornata di audizioni
di Redazione
Ultima giornata di audizioni. Dopo Istat, Cnel, Banca d'Italia, Corte dei Conti, Upb chiude nel pomeriggio il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Ultima giornata di audizioni prima della discussione in aula della Manovra. Le commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera prevedono di audire in mattinata Istat, Cnel, Banca d'Italia, Corte dei Conti, Upb. Chiude alle 14 il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
