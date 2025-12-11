Il ministro dell'Economia di Atene entrerà in carica domani: il suo incarico durerà per due anni e mezzo

L'Eurogruppo ha un nuovo presidente: è il greco Pierrakakis

Il ministro dell'Economia greco, Kyriakos Pierrakakis, di Nuova Democrazia (Ppe), 42 anni, è stato eletto presidente dell'Eurogruppo durante la riunione del coordinamento dei ministri dell'Eurozona a Bruxelles. Resterà in carica due anni e mezzo. Pierrakakis entrerà in carica il 12 dicembre 2025.

La prima riunione dell'Eurogruppo sotto la sua presidenza è attualmente prevista per il 19 gennaio 2026. L'Eurogruppo è un organo informale in cui i ministri degli Stati membri dell'area dell'euro discutono questioni di interesse comune relative alla condivisione dell'euro come moneta unica. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri dell'area dell'euro.