Lateranense: il Papa all'apertura dell'anno accademico

Il 14 novembre nell’aula magna della Pontificia Università Lateranense Leone XIV sarà presente al Dies Academicus, inaugurando ufficialmente l’inizio dell’anno accademico 2025-2026 dell’ateneo che, a titolo speciale, costituisce l’“Università del Papa”. La presenza del Pontefice «è un segno di particolare attenzione verso la comunità accademica lateranense e il suo impegno nella formazione integrale delle nuove generazioni di studenti, nella ricerca teologica, filosofica e giuridica e nel dialogo tra fede e cultura», si legge in una nota dell'università pontificia.

L’evento si svolgerà alla presenza del gran cancelliere, il cardinale Baldassare Reina, del rettore, monsignor Alfonso Amarante, delle autorità accademiche e di numerosi ospiti provenienti dal mondo ecclesiale e culturale.