L'appello del Papa: tutte le parrocchie del mondo sostengano i missionari

In occasione della 99ª Giornata missionaria mondiale in programma domenica 19 ottobre, Leone XIV lancia un appello a tutte le parrocchie del mondo per aiutare a sostenere i missionari che operano fino agli angoli più remoti della terra.

Il Pontefice, in particolare, sottolineando come la Giornata missionaria mondiale, che il prossimo anno celebrerà il traguardo dei 100 anni, sia una occasione privilegiata in cui tutta la Chiesa si unisce in preghiera per i missionari e per la fecondità del loro lavoro apostolico, ricorda la sua esperienza missionaria in Perù: «Quando ero sacerdote e poi vescovo missionario in Perù, ho visto con i miei occhi come la fede, la preghiera e la generosità dimostrate in questa Giornata possano cambiare intere comunità».

Lo scorso 22 maggio Leone XIV, sempre menzionando la sua personale esperienza pastorale negli anni di ministero in Sudamerica, si era rivolto con gratitudine alle Pontificie opere missionarie (Pom) che operano nei Paesi di missione per conto del Dicastero per l’evangelizzazione (I sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari), in occasione della loro Assemblea generale annuale, menzionando il servizio offerto come “indispensabile” alla missione di evangelizzazione della Chiesa.

«Invito ogni parrocchia cattolica del mondo a partecipare alla Giornata missionaria mondiale. Le vostre preghiere e il vostro aiuto servono a diffondere il Vangelo, sostenere programmi pastorali e di catechesi, costruire nuove chiese e rispondere ai bisogni sanitari ed educativi dei nostri fratelli e sorelle nei territori di missione», sottolinea il Papa nel videomessaggio disponibile sul sito di Vatican News in diverse lingue.

Papa Leone XIV , al termine dell’appello per la 99ª Giornata missionaria mondiale, invita a riflettere sulla chiamata battesimale e ad essere “missionari di speranza tra i popoli,” come ricorda il motto del messaggio della Giornata missionaria mondiale di quest’anno scelto da papa Francesco.

«Rinnoviamo il nostro impegno dolce e gioioso nel portare Gesù Cristo, nostra Speranza, fino ai confini della terra. Grazie, grazie per tutto quello che farete per aiutarmi ad aiutare i missionari in ogni parte del mondo» conclude il Papa.