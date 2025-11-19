<

La Giornata mondiale dei bambini sarà dal 25 al 27 settembre

di Redazione
L'annuncio durante l'udienza del mercoledì del Papa. Coinvolti i piccoli e le loro famiglie. Il cardinale Farrell: va mostrata la bellezza della pace. Padre Fortunato: saranno giornate ricche di ascolto e condivisione
1 min di lettura
November 19, 2025
La Giornata mondiale dei bambini sarà dal 25 al 27 settembre
Un momento della prima Giornata mondiale dei bambini, con Il Piccolo Coro in scena allo Stadio Olimpico di Roma
Papa Leone XIV ha annunciato durante l'udienza del mercoledì che la seconda edizione della Giornata mondiale dei bambini si terrà a Roma dal 25 al 27 settembre 2026. L'iniziativa, promossa dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, sarà un momento di incontro, preghiera e festa che coinvolgerà i più piccoli insieme alle loro famiglie, provenienti da ogni parte del mondo.
«Nella prossima Giornata mondiale dei bambini la Chiesa vuole prestare di nuovo un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia e all’ambiente naturale nel quale i bambini vivono e crescono, cioè la famiglia – ha dichiarato il Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, cardinale Kevin Farrell -. Ai bambini va mostrata la bellezza della pace, la pace vissuta anzitutto nelle loro famiglie, negli ambienti che frequentano e nel mondo intero. I bambini capiscono bene il valore della pace e soffrono molto quando percepiscono tensioni e conflitti attorno a loro, a partire dai genitori o nell’ambiente circostante. Ci auguriamo, quindi, che la prossima GMB sia una bella occasione perché la Chiesa si mostri vicina ai bambini e alle loro famiglie, dando loro speranza e gioia».
«Ringrazio il Santo Padre e il Cardinale Kevin Farrell per l’attenzione e l’amorevolezza verso questa giornata così importante per la Chiesa e la società. I bambini con le loro famiglie vivranno giornate ricche di ascolto e condivisione. Insieme a Papa Leone – ha dichiarato padre Enzo Fortunato – diremo che un futuro migliore è possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temi

Raccomandati per te

Idee e commenti