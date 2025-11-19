La Giornata mondiale dei bambini sarà dal 25 al 27 settembre

L'annuncio durante l'udienza del mercoledì del Papa. Coinvolti i piccoli e le loro famiglie. Il cardinale Farrell: va mostrata la bellezza della pace. Padre Fortunato: saranno giornate ricche di ascolto e condivisione

Papa Leone XIV ha annunciato durante l'udienza del mercoledì che la seconda edizione della Giornata mondiale dei bambini si terrà a Roma dal 25 al 27 settembre 2026. L'iniziativa, promossa dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, sarà un momento di incontro, preghiera e festa che coinvolgerà i più piccoli insieme alle loro famiglie, provenienti da ogni parte del mondo.

«Nella prossima Giornata mondiale dei bambini la Chiesa vuole prestare di nuovo un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia e all’ambiente naturale nel quale i bambini vivono e crescono, cioè la famiglia – ha dichiarato il Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, cardinale Kevin Farrell -. Ai bambini va mostrata la bellezza della pace, la pace vissuta anzitutto nelle loro famiglie, negli ambienti che frequentano e nel mondo intero. I bambini capiscono bene il valore della pace e soffrono molto quando percepiscono tensioni e conflitti attorno a loro, a partire dai genitori o nell’ambiente circostante. Ci auguriamo, quindi, che la prossima GMB sia una bella occasione perché la Chiesa si mostri vicina ai bambini e alle loro famiglie, dando loro speranza e gioia».

«Ringrazio il Santo Padre e il Cardinale Kevin Farrell per l’attenzione e l’amorevolezza verso questa giornata così importante per la Chiesa e la società. I bambini con le loro famiglie vivranno giornate ricche di ascolto e condivisione. Insieme a Papa Leone – ha dichiarato padre Enzo Fortunato – diremo che un futuro migliore è possibile».