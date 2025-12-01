Italiani aggrediti in Cisgiordania, Tel Aviv ha aperto un'indagine

La polizia israeliana ha annunciato di aver aperto un'inchiesta dopo la violenza contro tre nostri connazionali da parte dei coloni. Per la presidenza dell'Anp, sono atti che «violano il diritto internazionale»

La polizia israeliana ha aperto un'indagine sull'aggressione da parte di coloni estremisti a quattro attivisti, tra cui tre italiani, in Cisgiordania, «dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incidente nel territorio dell'Autorità Nazionale Palestinese». Lo ha riferito "Haaretz", secondo cui comunque «non è stata ancora presentata alcuna denuncia formale contenente tutti i dettagli richiesti, e i dettagli dell'evento non sono stati verificati».

Nel frattempo, la presidenza dell'Autorità nazionale palestinese ha condannato «gli attacchi terroristici», sottolineando di aver «messo in guardia dalla gravità di questi atti terroristici che violano il diritto internazionale, ritenendo il governo israeliano pienamente responsabile delle gravi ripercussioni che queste operazioni terroristiche avranno sui cittadini e sui loro sostenitori».