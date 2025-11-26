Ciucci, ad della società Stretto di Messina, in Parlamento: non sono ancora arrivate le motivazioni della Corte dei Conti, che aveva mosso dei rilievi all'opera. Vogliamo rispettare gli impegni e i tempi annunciati

«Il Ponte sullo Stretto va avanti e sarà completato nel 2033»

La società Stretto di Messina intende rispettare i tempi programmati per la costruzione del Ponte, nonostante i rilievi arrivati dalla Corte dei Conti. È quanto si evince dalle parole l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, nel corso di un'audizione parlamentare. «Rispettando gli impegni e la tempistica annunciata, il Ponte sullo Stretto potrà essere completato nel 2033» ha ribadito Ciucci.

Secondo il manager, l'infrastruttura «rappresenta la migliore risposta a necessità di collegamento efficiente e moderno tra la Sicilia e il resto d'Italia e l'Europa».

Per Ciucci, «le motivazioni della Corte dei Conti non sono state ancora espresse, ovviamente il destinatario è la presidenza del Consiglio». Un mese fa, la magistratura contabile aveva bocciato l'opera, non ammettendo al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess sul progetto e annunciando che avrebbe reso note le motivazioni entro 30 giorni. «Siamo al ventottesimo giorno» ha ricordato Ciucci, spiegando che è in attesa del documento. «In riferimento a questo fatto, che ci ha sorpreso e un po' amareggiato, il governo ha confermato più volte l'intenzione di proseguire con la costruzione dell'opera».