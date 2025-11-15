Il piano di Trump ricostruirà Gaza solo a metà

Secondo il "Guardian" ci sarà una zona verde da risanare sotto il controllo di Israele e internazionale ed una una zona rossa lasciata in maceri

Gli Stati Uniti stanno pianificando una divisione a lungo termine di Gaza in una 'green zone', una zona verde sotto il controllo militare di Israele e internazionale, dove verrà avviata la ricostruzione, ed una "red zone", una zona rossa che sarà lasciata in macerie. Lo scrive il Guardian sulla base di documenti dei militari americani e fonti informate sul piano. "Idealmente si vorrebbe mettere tutto insieme, vero? Ma è un'aspirazione, ci vorrà del tempo non sarà facile", afferma una fonte americana al quotidiano britannico, spiegando che il piano prevede che inizialmente le forze straniere si dispiegheranno al fianco di quelle israeliane nella parte orientale della Striscia, lasciandola così divisa dalla 'yellow line' la linea gialla controllata dagli israeliani.