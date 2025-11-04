Il governo Merz paga gli afghani perché non emigrino in Germania

Il governo federale tedesco di Friedrich Merz promette aiuto e sostegno economico agli afghani che decideranno di non partire per la Germania. Ne hanno scritto diverse testate e l'agenzia tedesca Dpa ha ricevuto in serata una conferma dal ministero dell'Interno. Si tratta degli afghani attualmente rifugiatisi in Pakistan e che hanno collaborato con l'esercito e le altre istituzioni tedesche prima del ritorno dei taleban. A queste persone il governo guidato da Scholz aveva promesso accoglienza, una misura poi cancellata dal governo Merz. Attualmente sarebbero circa duemila le persone in attesa di partire per la Germania.

Ad esse il Governo tedesco ha recapitato una lettera con l'offerta di denaro ed altri aiuti, ad esempio per tornare in Afghanistan o in uno Stato terzo. L'offerta si rivolgerebbe innanzitutto verso quanti non hanno buone possibilità di veder accolta la richiesta di ingresso in Germania. La lettera chiede anche di prendere una decisione entro il 17 novembre.