Il cardinale Zuppi ha visitato stamani la Polizia Postale di Roma

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha visitato stamani Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Roma, toccando con mano il lavoro degli operatori che ogni giorno garantiscono la sicurezza in rete di cittadini, istituzioni e imprese e impartendo ai presenti una solenne benedizione. Con la visita è stato dato formalmente il via alle attività e alle iniziative di educazione al digitale per i minori, più esposti alle insidie della rete per inesperienza ed età, previste dal Protocollo d'Intesa tra la Polizia di Stato e la Comunità di Sant'Egidio, stipulato con l'obiettivo di tutelare i minori e prevenire fenomeni di adescamento e abuso online. Il Protocollo promuove campagne di sensibilizzazione per un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali e iniziative congiunte per l'individuazione tempestiva delle vittime di abusi e sfruttamento. Un ruolo centrale lo avrà la sinergia tra la Comunità di S. Egidio - impegnata in programmi e servizi dedicati ai bambini e agli adolescenti, con particolare attenzione verso la scolarizzazione, l'educazione alla pace e il sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità - e il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale.