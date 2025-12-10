Il cardinale Porras bloccato a Caracas. «Gli è stato impedito di partire»

Secondo fonti ecclesiali venezuelane, all'arcivescovo emerito è stato chiesto di consegnare il passaporto, mentre si trovava all'aeroporto. Era diretto in Spagna

Il cardinale Baltazar Porras, arcivescovo emerito di Caracas, è stato bloccato all’aeroporto internazionale di Maiquetía, lo scalo della capitale, da dove stava per decollare verso la Spagna, facendo scalo in Colombia.

La notizia, pubblicata dal Sir, giunge da un’accreditata fonte ecclesiale venezuelana. «Da quanto risulta, il cardinale è stato bloccato all’aeroporto, dove gli è stato chiesto di consegnare il suo passaporto (va ricordato che tutti i cardinali posseggono il passaporto diplomatico del Vaticano, ndr)».

Secondo la stessa fonte, «la speranza è che il passaporto sia solo stato trattenuto, e non ritirato. In ogni, caso, gli è stato impedito di viaggiare, anche se, a quanto ci risulta, Porras non è agli arresti e gli è stato imposto di tornare alla sua abitazione».