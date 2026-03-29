Passione e gioia: un ossimoro per questa Settimana Santa

Nel cuore della Domenica delle Palme c’è un paradosso che Agostino coglie con precisione disarmante. Celebrare la Passione non dovrebbe suscitare tristezza: «Con la devota commemorazione annuale se ne rinnova il ricordo e aumenta in noi la gioia” (Discorso 218, 1). Passione e gioia: un ossimoro che funge da chiave per leggere tutto ciò che questa settimana racchiude.

Gesù entra a Gerusalemme consapevole. Sa cosa lo aspetta, conosce la fragilità di quegli stessi discepoli che lo acclamano. Eppure, avanza. Non calcola. Non si ritira in una prudente riserva. Entra e consegna se stesso. Questa scena inaugura la settimana più densa dell’anno cristiano, toccando da vicino anche il nostro modo di vivere le relazioni, persino quella con Dio. È possibile amare gratuitamente? O ogni relazione finisce per diventare una sorta di contratto? Qui si apre il cuore del messaggio: l’amore vero non calcola.

Meditando sulla Passione, Agostino contempla ciò che chiama mirabile commercium, il meraviglioso scambio avvenuto sulla croce. «Noi di nostro non avevamo di che vivere, lui di suo non aveva di che morire» (Discorso 218C, 1): Cristo prende da noi la nostra carne mortale per poter morire, e noi riceviamo da lui la vita immortale. Ma c’è di più: Agostino aggiunge subito che «anche la carne che assunse da noi per potervi morire, l’aveva data lui». Ciò che offriamo ci è già stato donato. Il commercium non è tra due parti alla pari: è la rivelazione che tutto, nell’ordine della salvezza, proviene da una gratuità originaria. Non un baratto, ma un dono che precede ogni nostra risposta. Gesù non porta la croce per necessità, ma per scelta. Questa libertà è la cosa più sconcertante di tutta la Passione: Gesù attende pazientemente che si compia ogni profezia prima di pronunciare «È compiuto», perché ha «il potere di abbandonare la propria vita». Non subisce: governa il suo dono fino all’ultimo istante. «Moriva non per necessità ma per sua libera volontà” (Discorso 218, 12), scrive Agostino. La croce è il frutto di una decisione d’amore. Gesù non subisce la Passione: la assume. Ecco allora il passaggio decisivo per la nostra vita spirituale. Se Cristo ama così, anche il nostro rapporto con Dio è chiamato a entrare nella logica del dono.

Quando Agostino scrive che «amandolo per interesse, miriamo a ricevere qualcosa da lui; amandolo d’amore gratuito, riceviamo in dono lui stesso» (Discorso 385, 5), non sta formulando un ideale irraggiungibile. Sta descrivendo ciò che la Passione rivela: che Dio non guadagna nulla dal nostro amore, eppure lo chiede. Non è debitore di nulla, eppure dona tutto. Il gratis amare è la risposta più semplice e più umana a un amore che ci ha preceduti. La Passione, allora, non si esaurisce nel racconto di ciò che è accaduto a Gesù, ma rivela come Dio ama. Un amore che si espone fino alla fine. Questo amore chiede una risposta che non è mera imitazione. Ricordando che Gesù «ci mostrò cosa debba fare colui che vuole seguirlo», Agostino commenta: «Porta in certo qual modo la sua croce colui che sostiene il peso della propria mortalità» (Discorso 218, 2). Non si tratta di eroismo spirituale, ma di accettare di essere creature fragili, limitate, mortali – e scoprire che è proprio lì, in quella fragilità assunta e non negata, che il Risorto ci incontra. La Settimana Santa, che si apre con le Palme, è l’ingresso in questa logica. Occorre lasciarsi trasformare da un nuovo modo di amare: uno che non tratta, non tergiversa, non si riserva una via d’uscita. La croce smaschera ogni tentazione di calcolo. Dio non ci ama perché siamo giusti; ci ama per renderci giusti. Servire Dio, dunque, non per ottenere qualcosa, né per convenienza né per paura, ma “gratis”, per libertà. Gesù, entrando a Gerusalemme, incarna questa libertà. Non si sottrae, ma si dona. Non pone condizioni. Il suo è un amore che non risparmia se stesso. La vera libertà è il servizio d’amore. Non la libertà da ogni legame, ma la libertà per il dono totale. Cristo sulla croce è il più libero degli uomini, perché il suo amore non conosce ritenzione. Agostino parla della croce come di una «dottrina di pazienza e di umiltà» (Esposizione del Salmo 61, 22). Pazienza che non è rassegnazione: è forza. È la capacità di restare nell’amore anche quando tutto sembra smentirlo. Questo capovolgimento interroga in profondità la nostra spiritualità. Quanto della nostra vita religiosa è ancora prigioniera di una logica contrattuale? Quanto della nostra preghiera è, in realtà, una negoziazione? La Quaresima ci ha condotti attraverso il deserto, la Trasfigurazione, la sete dell’anima; la Domenica delle Palme è la soglia. Entrare nella Settimana Santa significa imparare, poco alla volta, questo amore – quello che non trattiene nulla, che non risparmia se stesso: nelle relazioni, nelle ferite, nelle attese deluse. Non un amore perfetto, ma un amore più libero. Perché la Pasqua è il dono fatto a chi si lascia trasformare dall’amore di Cristo.