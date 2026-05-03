Non diventiamo schiavi dell’IA se sappiamo di essere aperti a Dio

L’idea kantiana che sia conoscibile solo ciò che ricade nell’esperienza sensibile finisce col negare l’aspirazione di aprirci a un orizzonte di vero e di bene. Rischiando oggi di consegnarci a una tecnologia “liberatrice” che non è “mezzo” per andare oltre i nostri limiti ma diventa un idolo. Ce lo spiega Antonio Rosmini...

C’è un ostacolo invisibile che condiziona il nostro pensare l’intelligenza artificiale. Non è un algoritmo, né una legge, né un interesse economico. È un’eredità filosofica che abbiamo interiorizzato al punto da non riconoscerla più: l’impostazione di Immanuel Kant.

Per Kant la ragione umana ha confini invalicabili. Possiamo conoscere solo ciò che cade nell’esperienza sensibile; Dio, la libertà, l’anima sono postulati morali, non verità accessibili. L’etica stessa si fonda sul rispetto di questi limiti: l’uomo è libero perché sa auto-limitarsi. Questa logica ha plasmato anche il nostro rapporto con la tecnica. Di fronte all’IA scatta subito il ragionamento: «Dobbiamo porre confini, impedire che la macchina superi certe soglie». È un approccio nobile, ma che nasconde un presupposto: la libertà umana consisterebbe essenzialmente nel porre limiti a sé e al mondo.

Tuttavia, questa logica, quando diventa l’unico orizzonte, rischia di trasformare l’etica in una gabbia. E alimenta la reazione opposta: chi non accetta limiti si sente un liberatore, un superuomo che infrange le barriere. L’euforia tecnologica – il sogno di potenziamento senza confini – è il rovescio esatto del kantismo. Due facce della stessa medaglia: l’una dice “limite”, l’altra “trasgressione”. Entrambe credono che l’uomo sia definito dai suoi confini e che la libertà sia il loro rispetto o la loro violazione.

La tradizione cristiana, e in particolare l’antropologia di Antonio Rosmini, rovescia questo schema. Per Rosmini l’uomo non è definito dai suoi limiti ma dalla sua apertura all’infinito. Il suo orizzonte non è un confine ma l’Assoluto stesso.

Come è possibile? Perché l’uomo possiede un’idea innata dell’Essere perfetto, un “lume intellettuale” che non è Dio stesso ma è la presenza creaturale del Verbo nell’intelletto umano. Questo lume è indeterminato e infinito: non ha confini perché l’Essere, in quanto tale, non ha limiti. L’uomo, che partecipa di questo lume, è quindi per costituzione un essere aperto all’infinito. La sua umanità non ha confini chiusi ma è un’apertura. L’autotrascendimento non è un’eccezione ma la legge costitutiva dell’esistenza umana.

Da qui la formula folgorante di Rosmini: «Il confine dell’essere umano è Dio». Non un limite che imprigiona ma un orizzonte che chiama. L’uomo non è una monade chiusa che deve imparare a rispettare le barriere; è un essere che esiste in uscita, costitutivamente orientato verso Colui che è la pienezza dell’Essere.

Questa visione cambia radicalmente il nostro rapporto con la tecnica. Se l’uomo è apertura all’infinito, la sua libertà non consiste nel porre limiti (o nel violarli), ma nell’orientare il suo desiderio verso il vero, il bene, la bellezza. Il limite vero non è nella potenza tecnica ma nell’eventuale perdita di direzione. Non “quanto possiamo sviluppare?”, ma “come sviluppare perché serva la vocazione umana all’infinito?”.

Rosmini non rifiuta Kant: ne riconosce il merito di aver posto al centro la libertà e la dignità. Ne smonta il presupposto di fondo: l’idea che la ragione sia limitata per sua natura. Per Rosmini la ragione è costituita dall’Essere infinito, e quindi può pensare l’infinito, può aprirsi al mistero. Se invece la ragione fosse per natura limitata ogni discorso sull’IA si ridurrebbe a un problema di confini. Ma se è aperta all’infinito, la domanda diventa: come usare l’IA perché questa apertura non venga soffocata ma sostenuta e orientata?

Vittorio Possenti ci ricorda che l’essenza umana non è una staticità da fissare, ma «principio dinamico e propulsivo del vivente». L’essenza – lungi dall’essere una gabbia – stabilisce l’ambito delle potenzialità e ne traccia i confini come orizzonti di realizzazione, non come muri. Questa è la ragione per cui l’uomo può crescere senza tradire sé stesso. L’errore della modernità è stato credere che la tecnica incarni una «volontà di potenza impersonale». In realtà, «non siamo onesti con noi stessi quando impersonalmente parliamo della volontà di potenza della tecnica: più esattamente dovremmo dire “volontà di potenza che è nell’uomo”». La tecnica non è un destino: è un’invenzione umana. Riconoscerlo ci libera dall’idolatria tecnologica e dalla paura paralizzante. L’etica, in questa prospettiva, non è una recinzione. È una sapienza di orientamento. Non dice solo “non oltrepassare” ma indica una direzione: “vai verso”. Non si limita a proteggere l’uomo dai pericoli della tecnica, ma lo aiuta a usare la tecnica per realizzare la sua vocazione più alta.

Forse l’errore più grande della modernità è stato pensare l’uomo a partire dai suoi limiti. L’illuminismo ha detto: l’uomo è finito. Il romanticismo ha reagito: no, è infinito. Entrambi hanno colto un aspetto, ma hanno pensato la tensione come un conflitto, mentre è invece una vocazione. La tradizione cristiana lo sa: l’uomo è creatura, contingente, fragile, ma creata «a immagine e somiglianza di Dio». Questa è la sua grandezza: non di essere Dio ma di essere chiamato a partecipare, per grazia, alla vita divina. Il suo limite non è un muro, ma una soglia. E la soglia non è qualcosa che chiude, ma qualcosa che apre.

Di fronte all’IA, questo cambio di prospettiva è decisivo. Se l’uomo è solo un insieme di limiti da rispettare, l’IA sarà sempre una minaccia. Invece, se l’uomo è apertura all’infinito, allora l’IA può diventare uno strumento per abitare meglio questa apertura: liberare tempo per la contemplazione, amplificare la conoscenza, sostenere la cura. Non come fine, ma come mezzo. Non come idolo, ma come servitore.

C’è un’ultima conseguenza. Se l’uomo è apertura all’infinito, la sua libertà non è arbitrio né obbedienza a un codice esterno. È la capacità di aderire al bene. Rosmini parla di «libertà della persona in relazione amativa». Non si è liberi perché non si dipende da nessuno; si è liberi perché si è capaci di amare, e l’amore è dono di sé. Questa è la libertà che nessun algoritmo potrà mai simulare. L’algoritmo può ottimizzare, scegliere, apprendere. Ma non può darsi. Non può dire “ti amo” con quella gratuità che è l’unica vera libertà.

In un’epoca in cui tutto sembra diventare calcolo, prestazione, efficienza, riscoprire questa libertà è un atto di resistenza. Non contro la tecnica, ma oltre la tecnica. Non per rifiutare l’IA, ma per usarla senza diventarne schiavi. Perché chi sa di essere amato prima ancora di fare qualcosa, chi sa di essere pensato dall’eternità, non ha bisogno di dimostrare il proprio valore con la potenza. Può usare la potenza senza esserne posseduto.

L’uomo, per la tradizione cristiana, non è un essere chiuso in un recinto di limiti. È un essere che sta su una soglia: tra il tempo e l’eternità, tra la creatura e il Creatore. Questa soglia non si difende con le barriere, ma con l’orientamento. La sfida dell’IA ci interroga proprio su questo: sappiamo ancora chi siamo? Abbiamo ancora un’idea dell’umano che non sia solo funzionale? Se ritroviamo questa consapevolezza, possiamo entrare nel futuro senza paura. Non perché la tecnica non sia potente, ma perché la nostra dignità non dipende da essa. Siamo immagine di un Amore che non tramonta, e ogni creatura – anche un algoritmo – può essere assunta in questo amore, se il nostro cuore è orientato nella giusta direzione.

Monsignor Antonio Staglianò è Presidente della Pontificia Accademia di Teologia

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