La notte prima degli esami è il tempo che prepara al domani

Carissime e carissimi maturandi, ci sono giorni che arrivano lentamente e altri che sembrano presentarsi all’improvviso. Questo è uno di quelli! Il tempo dell’Esame di Maturità segna una soglia particolare, in cui si intrecciano memoria e futuro, ciò che è stato e ciò che ancora deve accadere. Il percorso della scuola secondaria superiore non è mai soltanto un insieme di anni scolastici; è un tempo lungo e intenso, fatto di lezioni, verifiche, interrogazioni, progetti, uscite didattiche, ma soprattutto di attese, di domande, di scoperte interiori. Giorni che, mentre si vivono, appaiono ordinari e che solo dopo si rivelano per ciò che sono stati, cioè frammenti decisivi di crescita.

In questi anni non siete cambiati soltanto nello studio ma nello sguardo. Avete imparato a leggere la realtà con maggiore consapevolezza, a riconoscere le proprie fragilità, a misurarvi con i limiti e le possibilità. Non tutti siete cresciuti allo stesso ritmo: c’è chi ha trovato la propria direzione e chi impiegherà ancora tempo; chi ha proceduto con sicurezza e chi avanza con esitazione; chi ha già un’idea chiara del futuro e chi lo sta ancora cercando. Queste differenze rendono la scuola un luogo vivo, reale, profondamente umano e il passaggio che state per compiere grazie agli esami ve lo mostra in un modo che non è mai stato tanto chiaro. Dopo molti anni di insegnamento, resta sempre più forte una convinzione: la scuola è soprattutto il luogo degli incontri e delle relazioni. Lasciano un segno, cambiano il modo di vedere le cose, insegnano ad ascoltare e a riconoscere il valore dell’altro. Si è formata una parte importante di ciò che siete, spesso senza esservene accorti. Quando si arriva all’Esame di Maturità, è naturale che l’attenzione si concentri sulle prove, sui risultati, sui voti. Con le sue prove scritte e il colloquio orale diventa il momento in cui si chiede di dare forma e parola a un percorso che dura anni, non solo attraverso la capacità di ricordare o argomentare, ma soprattutto attraverso la possibilità di collegare, di riflettere, di mostrare come ciò che si è studiato abbia contribuito a costruire un pensiero personale.

Il valore di un percorso, tuttavia, non coincide mai interamente con ciò che viene misurato. Esiste una dimensione più profonda e invisibile, che non trova spazio nei documenti ufficiali e che rappresenta forse la parte più autentica della crescita: la capacità di rialzarsi dopo una caduta, la responsabilità nelle scelte, la qualità delle relazioni, la sensibilità verso chi è più fragile, il coraggio di difendere ciò in cui si crede. Tutto questo non appare in alcun tabellone finale e costituisce la vera eredità di un cammino scolastico. Con la fine della scuola, le strade inevitabilmente si dividono. Alcuni proseguirete gli studi, altri entrerete nel mondo del lavoro, altri ancora prenderete direzioni ancora non immaginate. I ritmi cambieranno, le abitudini si trasformeranno, gli incontri diventeranno meno frequenti. Ciò che è stato vissuto insieme non si perde, anzi rimane come parte della propria storia, come traccia interiore che accompagna il futuro. Anche chi insegna porta con sé qualcosa di questo percorso. Non soltanto contenuti o programmi, ma volti, parole, gesti, storie. Ogni gruppo di studenti lascia un’impronta che continua a vivere nel tempo, al di là della quotidianità della scuola. In questo passaggio delicato il mio augurio è semplice: abbiate il coraggio di scegliere, di sbagliare, di ricominciare.

Non cercate una vita perfetta ma una vita autentica. Custodite i vostri sogni e non abbiate paura di lasciarli evolvere quando la realtà vi mostrerà nuovi orizzonti. Restino sempre vive la curiosità, la libertà interiore, la responsabilità delle proprie azioni, la gentilezza nei rapporti e la fiducia che la propria presenza possa fare la differenza nella vita degli altri. E se arriveranno momenti di incertezza, ricordate che ogni cammino è stato visto, accompagnato e creduto possibile da chi ha avuto il privilegio di seguirlo da vicino. L’esame segna una soglia, non una conclusione; è un passaggio, non un confine, che porta con sé la promessa di un nuovo inizio: tocca a voi, passata la notte prima insonne, iniziare a scriverlo!