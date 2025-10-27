Google vuole riaprire centrale nucleare per alimentare l'IA

La societa' statunitense di servizi pubblici NextEra Energy e Google di Alphabet hanno firmato un accordo per la fornitura di energia, che contribuirà a riavviare la centrale nucleare Duane Arnold in Iowa. Lo scopo del gigante del tech è usare l'impianto per alimentare le infrastrutture dell'intelligenza artificiale. Dopo anni di stagnazione, l'industria nucleare sta vivendo una rinascita, spinta da un'enorme crescita della domanda di energia, mentre le grandi aziende tecnologiche cercano fonti di energia pulita per alimentare i loro data center. Le azioni di NextEra Energy sono salite di oltre l'1%, arrivando a 87,24 dollari dopo la chiusura dei mercati.

La centrale in Iowa è stato chiusa nel 2020 dopo 45 anni di attività. Oltre al Duane Arnold ci sono altri due impianti nucleari negli Stati Uniti in fase di riavvio. La riapertura, secondo NextEra, avverà entro il primo trimestre del 2029.

In base all'accordo di 25 anni, Google acquisterà energia a emissioni zero per la sua infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale nello Stato, creando circa 400 posti di lavoro diretti, di alta qualità e a tempo pieno e apportando più di 9 miliardi di dollari in benefici economici allo Stato del Midwest. Inoltre, uno degli attuali proprietari di minoranza dell'impianto, la Central Iowa Power Cooperative, acquisterà la quota rimanente della produzione dell'impianto alle stesse condizioni del gigante del tech.