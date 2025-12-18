Gli Usa: sanzioni contro 29 navi della flotta ombra dell'Iran

Nuove sanzioni Usa per «bloccare il flusso di entrate del regime iraniano utilizzate per finanziare il terrorismo e altre attività illecite». Il Dipartimento del Tesoro «ha sanzionato 29 navi della flotta ombra impegnate nella consegna clandestina di petrolio e prodotti petroliferi iraniani per un valore di centinaia di milioni di dollari» ha sottolineato una nota del Dipartimento di Stato americano.

Tra le entità finite nel mirino «figurano una rete di società e navi gestite da Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, un uomo d'affari egiziano, e diverse società attive in paesi tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'India, le Isole Marshall e Panama». Questa azione, secondo gli Usa, «limita ulteriormente la capacità dell'Iran di esportare petrolio e prodotti petroliferi attraverso meccanismi oscuri e fraudolenti».

Ieri, la Casa Bianca aveva comunicato azioni di boicottaggio nei confronti di un altro Stato, il Venezuela, nei cui confronti era stato ordinato «un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono» dal Paese.