Gli Usa: «Il Kazakistan entrerà negli Accordi di Abramo»

L'annuncio in serata dell'inviato Witkoff anticipato dai media. Poco prima Trump aveva auspicato l'ingresso dei sauditi nel patto con Israele e altri Paesi

Gli Accordi di Abramo avranno presto un altro firmatario. Secondo il sito statunitense Axios, potrebbe essere il Kazakistan, il cui presidente Kassym-Jomart Tokayev incontrerà in serata Trump.

A preannunciarle l'allargamento dell'intesa - sottoscritta originariamente alla Casa Bianca, nel 2020, sotto la prima presidenza di Trump, da Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein - è stato l'inviato americano Steve Witkoff, a quanto riposta l'emittente israeliana Kan. «Stasera un altro Paese aderirà agli Accordi di Abramo», ha detto. Agli Accordi si sono aggiunti anche Marocco e Sudan.

Poco prima il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva affermato che «molti vogliono aderire agli Accordi di Abramo». E aveva inoltre ribadito: «Spero che anche l'Arabia Saudita aderisca presto, ma non dico nulla».