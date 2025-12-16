Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricorso dei genitori

I legali hanno tempo fino a mezzanotte di presentare ulteriori memorie difensive. Ci sono 60 giorni di tempo per adottare un provvedimento da parte dei giudici dell'Aquila

La Corte di Appello dell'Aquila si è riservata la decisione in merito al ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione al termine della udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio. Il rinvio non è stato ancora comunicato ai legali.

Secondo quanto si apprende da fonti giudiziarie, i legali della famiglia avranno tempo fino alla mezzanotte di oggi per presentare ulteriori memorie difensive. La Corte d'Appello ha 60 giorni di tempo per adottare un provvedimento a partire dalla data di presentazione dell'istanza di ricongiungimento familiare; il termine scade il prossimo 27 gennaio. Questo procedimento giudiziario si incrocia con quello sub judice del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila relativo all'udienza di comparizione delle parti dello scorso 4 dicembre: anche in quella circostanza i giudici si erano riservati la decisione.