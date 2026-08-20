Università di Milano Bicocca e formazione post-laurea
di Redazione
Una convenzione, stipulata con l'Arpa Lombardia, mette a disposizione 20 borse di studio di studio per l'iscrizione gratuita a un master universitario di I livello
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August 20, 2026
Una convenzione stipulata tra Arpa Lombardia e l'Università degli Studi di Milano Bicocca mette a disposizione 20 borse di studio di studio per l'iscrizione gratuita a un master universitario di I livello.
«Si tratta di una collaborazione volta a favorire l'integrazione multidisciplinare delle rispettive conoscenze e competenze, sviluppando efficaci sinergie tra i due Enti», spiega la presidente dell'Agenzia Lucia Lo Palo. «Un modo - completa il direttore generale di Arpa Lombardia Fabio Cambielli - per favorire la formazione di laureati nell'ambito della tutela ambientale, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani professionisti con competenze specifiche, con l'obiettivo di sostenere le fasce economiche più deboli».
Arpa Lombardia si impegna infatti a finanziare, per l'anno accademico 2026-2027, fino a un massimo di 20 borse di studio a copertura dell'iscrizione al master di I livello in Monitoraggio e analisi dei dati ambientali. Un team di esperti con docenti di Arpa Lombardia valuterà gli elaborati finali di specifico interesse ambientale per il conseguimento del master.
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