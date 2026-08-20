Università di Bergamo, bando per dottorati di ricerca

Per il XLII ciclo, l'Università degli studi di Bergamo ha messo a bando attraverso il primo avviso di selezione 82 posti, di cui 66 con borsa di studio (47 borse istituzionali e 19 finanziate da altri enti) e 16 senza borsa, distribuiti in 13 corsi di dottorato. Le selezioni relative al primo bando si sono concluse nel mese di luglio, con 633 domande pervenute, provenienti da 35 Paesi diversi. È attualmente aperto il secondo bando, finalizzato all’assegnazione di ulteriori dieci posti (otto con borsa di studio e due senza borsa) nell’ambito di cinque corsi di dottorato:

● Artificial Intelligence for Sustainable Futures;

● Landscape Studies for Global and Local Challenges;

● Meet-Manufacturing Ecosystems Enabled by Intelligent Technologies;

● Scienze giuridiche;

● Technology, Innovation and Management.

fino al 9 settembre seguendo le istruzioni riportate sul Le candidature potranno essere presentateseguendo le istruzioni riportate sul sito dell’Ateneo

L’offerta dottorale dell’Ateneo orobico quest'anno si è arricchita con due nuovi programmi, che ampliano ulteriormente le opportunità di alta formazione e ricerca proposte dall’Ateneo: il primo è il dottorato in Meet-Manufacturing ecosystems enabled by intelligent technologies, dedicato all’innovazione tecnologica applicata ai sistemi manifatturieri e allo sviluppo di ecosistemi produttivi intelligenti; il secondo è il dottorato in Isba-Intelligence systems for business administration, attivato in collaborazione con la Scuola Imt Alti Studi Lucca e incentrato sullo studio dei sistemi intelligenti per l’amministrazione aziendale e sull’applicazione delle nuove tecnologie ai processi decisionali e gestionali.

Con questi nuovi percorsi, che hanno recentemente ottenuto l’accreditamento ministeriale, salgono a 13 i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Bergamo, a testimonianza del forte impegno dell’Ateneo nella promozione di una cultura della ricerca dinamica, aperta e orientata all’eccellenza.

«L’offerta dottorale riflette la natura generalista dell’Università e abbraccia molteplici ambiti disciplinari, tra cui l’economia, le scienze aziendali, il diritto, la filologia e la linguistica, gli studi transculturali, le tecnologie sostenibili e i diversi settori dell’ingegneria, da quella gestionale ed edile a quella meccatronica — commenta il prof. Gianpietro Cossali, direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale dell’Università degli studi di Bergamo —. A questi si affiancano alcuni percorsi fortemente interdisciplinari, dedicati a temi di particolare rilevanza e alle principali sfide della società contemporanea, quali l’intelligenza artificiale, la salute e la longevità e lo sviluppo dei territori».

I percorsi di dottorato dell’Università degli studi di Bergamo offrono un ambiente di ricerca internazionale caratterizzato da:

● collaborazioni con enti pubblici e privati del territorio bergamasco e con i principali attori del suo ecosistema dell’innovazione;

● partnership consolidate con università e istituzioni di ricerca di eccellenza a livello internazionale;

● partecipazione a reti internazionali, tra cui l’Alleanza europea BAUHAUS 4EU;

● programmi di mobilità e scambio, finalizzati a favorire l’apprendimento e la collaborazione su scala globale;

● accesso a laboratori, infrastrutture e risorse di ricerca all’avanguardia;

● opportunità di crescita professionale tra cui workshop, attività di mentoring ed eventi di networking.

«Le candidature già pervenute nell’ambito del primo bando e quelle che stiamo raccogliendo con il secondo testimoniano il crescente interesse verso un’offerta dottorale che continua a svilupparsi in termini di qualità, interdisciplinarità e capacità di dialogare con il mondo delle imprese e delle istituzioni — conclude Cossali —. L’ampliamento dell’offerta con i nuovi percorsi Meet e Isba rafforza ulteriormente la capacità del nostro Ateneo di formare ricercatrici e ricercatori in ambiti strategici per l’innovazione e per lo sviluppo del sistema economico e sociale».