Mirabilandia cerca 100 figuranti

Il parco divertimenti più grande d’Italia ha aperto il casting per la ricerca di mostri. Le candidature saranno aperte fino a giovedì 3 settembre

Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, apre ufficialmente le selezioni per l'edizione 2026 di Halloween e cerca circa 100 figure tra attori, performer e figuranti che animeranno le diverse produzioni artistiche e le aree tematizzate del Parco, regalando ai visitatori un'esperienza immersiva all'insegna della suspense, dell'adrenalina e del divertimento.

Il Parco è alla ricerca di persone maggiorenni, dinamiche, con una buona presenza scenica e una naturale predisposizione all'interpretazione di personaggi horror. Esperienze come attore, performer, animatore o in eventi analoghi sono apprezzate, ma non rappresentano un requisito indispensabile: durante le selezioni verranno valutate soprattutto le capacità interpretative, l'improvvisazione, il movimento scenico e l'interazione con il pubblico.

Non è necessario possedere costumi specifici, né sapersi truccare autonomamente. Costumi, caratterizzazione e make-up saranno infatti realizzati successivamente dal team artistico di Mirabilandia, che definirà ogni personaggio in base al ruolo assegnato.

fino a giovedì 3 settembre. Per partecipare è possibile inviare il proprio curriculum e una foto all'indirizzo WhatsApp al +39 329 8311500. Le candidature saranno aperte. Per partecipare è possibile inviare il proprio curriculum e una foto all'indirizzo castings@stuntmanshowproductions.com oppure candidarsi tramite

I candidati preselezionati saranno convocati per il casting in presenza, in programma lunedì 7 settembre, durante il quale potranno mettere alla prova talento, capacità interpretative e presenza scenica davanti al team artistico che selezionerà il cast.