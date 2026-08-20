Formazione nel settore portuale

L'Ancip-Associazione nazionale compagnie imprese portuali e il Dipartimento di studi giuridici ed economici dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza hanno sottoscritto una convenzione per promuovere attività formative e scientifiche nei settori della concorrenza, della regolazione dei mercati e dei trasporti. La collaborazione coinvolgerà in particolare il master universitario di II livello in Core-Concorrenza e regolazione dei mercati, diretto dal professor Angelo Castaldo, professore associato di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di studi giuridici ed economici della Sapienza. Ancip contribuirà alle attività dedicate alla regolazione dei trasporti e del settore portuale attraverso seminari, testimonianze professionali, progetti di ricerca e occasioni di confronto tra studenti, docenti, imprese e istituzioni. Particolare rilievo avrà il modulo di Regolazione dei trasporti, diretto dal professor Alessandro Zampone, vicedirettore del master e professore ordinario di Diritto della navigazione e dei trasporti presso La Sapienza.

La convenzione prevede inoltre la partecipazione di Ancip al Comitato di indirizzo allargato del master, per contribuire all'aggiornamento dell'offerta formativa e rafforzare il raccordo tra conoscenza accademica ed esperienza operativa. Al centro della collaborazione vi sarà la regolazione del mercato portuale, quale strumento per coniugare concorrenza, efficienza, qualità dei servizi, tutela delle imprese e salvaguardia del lavoro.

«L'accordo con Ancip rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il master Core, perché rafforza il dialogo tra formazione universitaria, ricerca ed esperienza concreta degli operatori del settore portuale. La collaborazione offrirà agli studenti strumenti preziosi per comprendere le nuove sfide della regolazione dei trasporti e dei porti, conciliando concorrenza, efficienza, innovazione, qualità dei servizi e tutela del lavoro. Sono inoltre particolarmente lieto di poter riflettere con Gaudenzio Parenti, la cui competenza e conoscenza diretta del sistema portuale renderanno questo confronto ancora più ricco e stimolante», dichiara Castaldo.