Roma Outlet Village, al via la campagna di reclutamento

Arcus Real Estate - società di Stilo Immobiliare Finanziaria, holding di investimenti immobiliari che fa capo al gruppo Percassi, specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail premium e outlet – ha avviato l’apertura delle candidature per Roma Outlet Village, il nuovo progetto retail a Nord di Roma che nasce dalla riqualificazione dell’ex Soratte Outlet.

In collaborazione con CVing, partner tecnico dell’iniziativa, è stata attivata la piattaforma dedicata alla raccolta delle candidature, attraverso la quale i candidati potranno proporsi per le diverse opportunità professionali che accompagneranno lo sviluppo del progetto.

La riqualificazione dell’asset rientra tra le più rilevanti operazioni di rigenerazione commerciale a livello nazionale, sostenuta da un investimento di circa 100 milioni di euro e finalizzata alla realizzazione di una nuova destinazione contemporanea dedicata allo shopping e al tempo libero, con vocazione internazionale e forte integrazione territoriale.

In vista dell’apertura del Centro prevista per fine ottobre 2026, prendono il via le candidature per le prime circa 400 figure professionali che potranno essere selezionate dai brand presenti all’interno del Roma Outlet Village, che si configura come una vera e propria “tourism shopping destination”, progettata per coniugare esperienza, qualità dell’offerta e accessibilità, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per l’area a nord della Capitale. Tra i marchi che hanno già aderito al progetto: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Starbucks, Nike e Guess.

Le posizioni attualmente ricercate riguardano addetti/e vendite e store manager. Le candidature confluiranno in un database centralizzato consultabile direttamente dai brand presenti nel Village, che potranno individuare i profili più in linea con le proprie esigenze organizzative e commerciali e procedere con le successive fasi di colloquio.

«L’apertura delle candidature rappresenta una tappa significativa nello sviluppo dell’outlet e nel percorso di avvicinamento all’inaugurazione di Roma Outlet Village - spiega Luca Nasi, General Manager di Arcus Real Estate -. Il progetto entra in una fase concreta che contribuirà a generare valore per il territorio, creando occupazione e nuove opportunità professionali. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema capace di attrarre talenti, valorizzare competenze e offrire nuove prospettive professionali in un contesto retail contemporaneo e dinamico».

Insieme all’amministrazione del Comune di Sant’Oreste, luogo dove sorgerà l’Outlet, sono già stati definiti specifici percorsi di formazione rivolti ai candidati e a chi desidera rafforzare il proprio profilo professionale, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e massimizzare le ricadute positive sul territorio. Il programma comprenderà corsi di inglese e marketing, progettati per sviluppare competenze sempre più richieste nel settore retail e favorire l’inserimento lavorativo all’interno delle realtà presenti nel Village.

Nell’assetto definitivo, Roma Outlet Village ospiterà circa 150 negozi su oltre 32mila metri quadrati di superficie commerciale, con la creazione complessiva, a regime, di circa 800 nuovi posti di lavoro tra occupazione diretta e indotto. La prima fase del progetto prevede l’apertura di circa 90 negozi a fine ottobre 2026, con un mix di brand premium nei segmenti moda, beauty, lifestyle e sportswear, affiancati da un’offerta food & beverage dedicata alle eccellenze del territorio, con la prospettiva di sviluppare successivamente una seconda fase che completerà il progetto con ulteriori 60 negozi.

Per candidarsi è necessario accedere alla piattaforma dedicata all’indirizzo https://media.cving.com/roma-outlet-village - raggiungibile anche tramite il sito ufficiale di Roma Outlet Village cliccando su “Opportunità di lavoro” - registrarsi e caricare il proprio curriculum vitae.