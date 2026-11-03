Più di 160 opportunità nel periodo natalizio

Il Black Friday non è ancora arrivato, ma la corsa ai regali è già iniziata. Lo scorso anno, secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm-Politecnico di Milano, nei dieci giorni tra il Black Friday e il Cyber Monday gli italiani hanno speso on line circa 2,2 miliardi di euro (+7%), mettendo in circolazione oltre 41 milioni di pacchi, pari al 4,8% di quelli di un intero anno concentrati in soli dieci giorni (+9% rispetto al 2024). Dietro ogni pacco consegnato c'è però una filiera fatta di persone: driver che guidano, addetti che smistano, personale che coordina. Per far fronte all'aumento degli ordini on line previsti, Maw-Agenzia per il lavoro, parte di W Group, ricerca oltre 160 "aiutanti di Babbo Natale" da inserire in cinque regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Le opportunità riguardano principalmente driver e corrieri full time in possesso di patente B, addetti allo smistamento pacchi con contratti part time al mattino o al pomeriggio (20-24 ore settimanali) e alcune figure di supporto operativo. Le ricerche sono state avviate su richiesta di diverse aziende attive nel settore della logistica e delle consegne, tra cui MDL Srl, per rispondere alle esigenze organizzative e operative legate all'intensificarsi delle spedizioni nel periodo natalizio.

Nell'ultimo anno, Maw ha gestito più di 3.400 opportunità di lavoro nel settore della logistica, un dato che testimonia la consolidata esperienza dell'agenzia nel supportare le imprese del comparto nella ricerca e selezione di personale e nel rispondere alle loro esigenze di organizzazione e gestione delle attività operative.

Per tutte le oltre 160 posizioni aperte sono particolarmente apprezzate affidabilità, flessibilità e disponibilità a lavorare in contesti dinamici. Una precedente esperienza nel settore logistico rappresenta un plus, ma non è indispensabile per tutte le posizioni.

Gli inserimenti partiranno da novembre: dal 9 novembre in Emilia-Romagna e dal 23 novembre nell’area di Malpensa. Per quasi tutte le sedi le ricerche resteranno aperte indicativamente fino al 23 dicembre, con possibilità di proroga fino al 10-15 gennaio per coprire il periodo di ferie del personale diretto o, successivamente, per rispondere a eventuali esigenze di potenziamento degli organici da parte delle aziende clienti.

Di seguito le posizioni richieste nelle cinque regioni:

Lombardia

Con circa 85 posizioni è la regione che concentra il maggior numero di opportunità. A Rho si cercano 30 driver e 20 addetti allo smistamento; nell'area di Malpensa 15 driver, con avvio previsto dal 23 novembre; a Como dieci driver e cinque addetti allo smistamento; a Bergamo cinque addetti allo smistamento.

Emilia-Romagna

Sono 46 le posizioni aperte, con avvio dal 9 novembre. A Bologna servono 20 driver, suddivisi equamente tra il cantiere dell'Interporto e l'Aeroporto di Bologna, oltre a un dispatcher (figura impiegatizia in ambito logistico); a Forlì si cercano 12 driver e tre addetti allo smistamento; a Modena sei driver; a Rimini quattro driver.

Veneto

A Treviso sono aperte 20 posizioni, di cui dieci per driver e dieciu per addetti allo smistamento, per partecipare alla distribuzione delle merci e alla gestione dei flussi logistici nel periodo di maggiore operatività dell'anno.

Liguria

Tra Genova e Savona sono previsti 16 nuovi inserimenti: a Genova otto driver e due addetti allo smistamento, a Savona cinque driver e un addetto allo smistamento.

Toscana

A Lucca sono in arrivo le richieste specifiche dei clienti: le posizioni saranno pubblicate sul sito di Maw non appena definite.

Gli interessati possono candidarsi alle offerte attraverso la pagina Maw – Offerte di lavoro in tutta Italia oppure rivolgersi alla filiale Maw di riferimento sul territorio per ricevere maggiori informazioni sulle posizioni aperte e sulle modalità di selezione.