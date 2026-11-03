Borse di studio, incrementato il Fondo e premi per le Regioni che investono

Sono tante le opportunità di ottenere borse di studio - non solo universitarie - sia nel pubblico che nel privato. Nel 2024/2025, per esempio, ne sono state assegnate 299.618, con una copertura del 99,8% degli aventi diritto, mentre il Fondo di finanziamento ordinario raggiunge nel 2026 i 9,415 miliardi di euro, con 25,6 milioni in più rispetto al 2025, dopo l'incremento di 336 milioni dell'anno precedente. Aumentano inoltre di 538 milioni di euro le risorse del Fis-Fondo integrativo statale, destinato a concorrere al finanziamento delle borse universitarie nel 2026. Ulteriori 288 milioni di euro sono stati aggiunti dal governo all'incremento strutturale di 250 milioni annui già previsto dalla legge di Bilancio. Lo prevede un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze. Il riparto tiene conto delle esigenze dei territori, ma anche dell’impegno delle singole Regioni. Il decreto prevede una quota premiale ordinariamente pari al 15% e aggiorna anche il parametro di riferimento per gli alloggi degli studenti fuori sede, tenendo conto dell’aumento dei costi. C’è poi un altro aspetto importante: le risorse stanziate devono essere effettivamente utilizzate. Se una Regione non impiega interamente i fondi ricevuti mentre ci sono ancora studenti idonei rimasti senza borsa, le somme potranno essere recuperate e redistribuite alle Regioni che hanno garantito la copertura a tutti gli aventi diritto.

In Valle d'Aosta sono aperti i bandi di concorso per la concessione di borse di studio universitarie relative all'anno accademico 2026/2027. I contributi si articolano tra assegni di studio, contributi alloggio e assegni per la mobilità internazionale. A beneficiare delle diverse borse possono essere da una parte gli studenti valdostani iscritti a Università aventi sede fuori dalla regione o telematiche; dall'altra, poi, studenti che - indipendentemente dalla residenza - siano iscritti all'Università della Valle d'Aosta, al Conservatoire de la Vallée d'Aoste o al Corso di Infermieristica dell'Università di Torino sede di Aosta. Il requisito per la partecipazione è quello di un Isee universitario pari o inferiore a 44.968,00 euro. Solo per gli studenti dell'Università della Valle d'Aosta e del Conservatoire de la Vallée d'Aoste è previsto un bando con condizioni più vantaggiose, se sono rispettati entrambi i requisiti di un Isee universitario massimo di 28.339,88 euro e un ISPE massimo di 61.608,48 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente online (accedendo con Spid, Cie o TS-Cns) entro le ore 12 di venerdì 4 dicembre 2026.

Sono 18.671 gli studenti iscritti agli Atenei della Toscana risultati idonei nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027, pubblicata il 30 settembre dall'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario. Di questi, 8.728 hanno diritto anche a un posto alloggio nelle residenze universitarie di Firenze, Pisa, Siena e nelle altre sedi gestite da Dsu Toscana. Un dato che conferma l'ampiezza del sistema toscano del diritto allo studio e l'impegno della Regione nel sostenere l'accesso alla formazione universitaria, in particolare per gli studenti che si trovano in condizioni economiche più svantaggiate e per i fuori sede. Significativa anche la presenza degli studenti internazionali. Tra gli 8.728 idonei all'alloggio, 4.765 sono studenti provenienti da Paesi extra Unione Europea, oltre la metà dei potenziali fruitori delle residenze universitarie.

Si sono aperte le celebrazioni del centenario della Sia-Scuola di ingegneria aerospaziale della Sapienza Università di Roma e sono state presentate anche le tre nuove borse industriali Lazio Aerospazio promosse dal Consiglio regionale del Lazio con il supporto di Lazio Innova per un valore complessivo di 30 mila euro. Le borse di studio sono importanti, dice il preside Paolo Teofilatto, perché «c'è un grandissimo bisogno di ragazzi» nel settore. Questo tipo di aiuti facilita «la coesistenza di formazione accademica e lavoro - dice il preside - Questo è particolarmente facile per noi perché la nostra è una laurea di terzo livello; abbiamo persone che sono già fortemente formate e quindi possono già lavorare nei nostri laboratori. Inoltre possiamo facilmente trovare un percorso didattico adeguato a quelli che sono gli interessi delle loro aziende. Questo già lo facciamo. Le borse che sono state presentate oggi sono quelle promosse dalla Regione Lazio e dall'Ordine degli Ingegneri, ma noi abbiamo già al nostro interno un percorso che si chiama percorso Mbda, dove questa società molto importante del settore difesa ha con noi concordato un percorso comprensivo di stage che mette gli studenti in contatto con la realtà aziendale. Alla fine c'è un colloquio: tutti i ragazzi che lo hanno fatto hanno trovato un posto di lavoro».

Per il triennio 2026-2029 le borse disponibili per i medici di famiglia sono salite da 2.228 a 2.651, con un incremento del 19%. Crescono anche gli iscritti al concorso, passati da 5.396 a 5.875: 479 candidati in più, con un aumento dell'8,9%. Un andamento incoraggiante che non elimina, tuttavia, gli squilibri territoriali tra le aspirazioni dei giovani medici e i posti finanziati dalle singole Regioni. Il caso più evidente è quello della Campania, dove a fronte di 1.080 iscritti al concorso sono disponibili solo 240 borse di studio. Nel Lazio le borse sono 200 per 600 candidati, in Emilia-Romagna 185 per 625.

Verificare i requisiti, orientarsi tra le destinazioni e preparare i documenti: per le famiglie che desiderano candidarsi al Programma Itaca Inps 2027/2028, Mlc Education mette a disposizione una sezione del sito e il proprio team per chiarire i dubbi e accompagnarle nella scelta di un percorso di studio all’estero tra quelli proposti. Il primo appuntamento da segnare in agenda è martedì 10 novembre 2026 alle ore 12, termine ultimo per presentare la domanda on line sul portale prestazioni welfare dell’Inps. Il bando mette a disposizione 1.500 borse di studio per frequentare una scuola straniera per un trimestre, un semestre o un intero anno scolastico. Un sostegno economico che può rendere più accessibile un’esperienza capace di unire apprendimento linguistico, autonomia e confronto con un diverso sistema scolastico.

Cisco mette a disposizione 1.000 borse di studio per formarsi come professionisti della cybersecurity: un settore in grande espansione, che richiede competenze sempre nuove e sempre più legate anche alle tecnologie dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa AI & Cybersecurity Scholarship si rivolge a persone tra i 16 e i 45 anni di età residenti in Italia, con un livello di istruzione superiore o universitario. La borsa di studio copre un percorso di circa sei mesi, parte del programma Cisco Networking Academy, composto da contenuti online, webinar e laboratori pratici. Le candidature sono aperte a tutte le persone tra i 16 e i 45 anni residenti in Italia, con un percorso di studi superiore o universitario (concluso o in essere) e un livello di conoscenza dell’inglese consigliato B2. Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione online su 11 gennaio 2026. per formarsi come professionisti della cybersecurity: un settore in grande espansione, che richiede competenze sempre nuove e sempre più legate anche alle tecnologie dell’intelligenza artificiale. L’iniziativasi rivolge a persone tra i 16 e i 45 anni di età residenti in Italia, con un livello di istruzione superiore o universitario. La borsa di studio copre un percorso di circa sei mesi, parte del programma, composto da contenuti online, webinar e laboratori pratici. Le candidature sono aperte a tutte le persone tra i 16 e i 45 anni residenti in Italia, con un percorso di studi superiore o universitario (concluso o in essere) e un livello di conoscenza dell’inglese consigliato B2. Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione online su www.scuoladigitalecisco.it e completare il corso on line di base “Introduzione alla Cybersecurity” entro l’

Camera di Commercio di Roma ha deciso di raddoppiare e concedere 200 borse di studio, ciascuna del valore di mille euro, per incentivare le iscrizioni di studenti ai percorsi di Its-Istruzione Tecnologica Superiore attivati a Roma e provincia. Questo il contenuto essenziale del bando Its Academy 2026, aperto agli studenti che frequentano e che sono regolarmente iscritti, nel 2026, al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore organizzato da un Its della provincia di Roma. La domanda va inviata, via Pec, all’indirizzo si apriranno domani, 30 ottobre, alle ore 9 e si chiuderanno alle ore 14 del 18 dicembre 2026. L’assegnazione della borsa di studio (contributo a fondo perduto) avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande ritenute ammissibili e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il testo integrale del bando e la relativa modulistica da compilare, sono consultabili sul portale della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo Da 100 nel 2025, alle 200 di quest’anno. Laha deciso di raddoppiare e concedere, ciascuna del valore di, per incentivare le iscrizioni di studenti ai percorsi di Its-Istruzione Tecnologica Superiore attivati a Roma e provincia. Questo il contenuto essenziale del bando, aperto agli studenti che frequentano e che sono regolarmente iscritti, nel 2026, al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore organizzato da un Its della provincia di Roma. La domanda va inviata, via Pec, all’indirizzo promozione@rm.legalmail.camcom.it . I termini per la presentazione delle candidaturee si chiuderanno alle ore 14 del 18 dicembre 2026. L’assegnazione della borsa di studio (contributo a fondo perduto) avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande ritenute ammissibili e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il testo integrale del bando e la relativa modulistica da compilare, sono consultabili sul portale della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it

Its Academy Angelo Rizzoli ha inaugurato la nuova Server Room, il laboratorio del corso Network and Cloud Specialist realizzato nell’ambito della collaborazione con Microsoft Italia con l’obiettivo di formare professionisti esperti di sistemi cloud, specializzati nella creazione e gestione di datacenter e sistemi di sicurezza. La nuova infrastruttura riproduce un moderno Ced-Centro elaborazione dati e permetterà agli studenti di acquisire competenze pratiche nella gestione delle infrastrutture datacenter e cloud. L’iniziativa è la prima collaborazione italiana nell’ambito della Microsoft Datacenter Academy, programma globale di Microsoft ideato per contribuire a colmare il divario tra le competenze attualmente disponibili e le esigenze del mercato, sostenendo la crescita e la formazione digitale avanzata dei giovani in Lombardia e in Italia, attraverso formazione specializzata e certificazioni riconosciute nell’ambito dell’It e del cloud computing. Il percorso biennale dell’Itsar punta a rispondere alla crescente domanda di specialisti di rete e sistemi cloud nell’area metropolitana di Milano e a livello nazionale, favorendo un rapido inserimento lavorativo grazie alla sinergia tra formazione, istituzioni e mondo industriale. In occasione dell’avvio del nuovo anno accademico, sono state assegnate otto borse di studio a copertura dell’intero percorso messe a disposizione da Microsoft Italia.

Carel, da sempre attenta al benessere delle proprie persone e della comunità in cui opera, per l’XI anno consecutivo ha consegnato le borse di studio destinate ai figli dei dipendenti. Sono 107 le borse di studio consegnate quest’anno, assegnate ai figli dei dipendenti che si sono maggiormente distinti per i risultati ottenuti nel corso dell’anno scolastico e accademico 2025-2026. Ne hanno beneficiato 39 studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, 49 della scuola secondaria di secondo grado e 19 dell’università. Gli importi delle borse di studio vanno dai 200 euro per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, fino agli 800 per gli studenti universitari.

Investire sui giovani talenti, sviluppare le competenze necessarie a proteggere il Paese dalle minacce digitali e rafforzare il collegamento tra formazione e mondo del lavoro. Sono gli obiettivi di Cyber Generation, l'iniziativa promossa dall'Acn-Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell'ambito del mese europeo della cybersicurezza. Nel corso dell'evento sono state assegnate 113 borse di studio del valore di 4mila euro ciascuna, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 2024 tra Acn e Rete Its Italy per sostenere i percorsi di alta specializzazione tecnica post-diploma e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. In corso di ultimazione e di prossima pubblicazione il nuovo bando per un valore complessivo di circa 500mila euro. L'iniziativa si inserisce nel quadro della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 che individua lo sviluppo delle competenze come uno dei pilastri della resilienza del Paese.

Oltre 250 borse di studio assegnate e un programma che da 15 anni riconosce e sostiene l’impegno scolastico e universitario delle nuove generazioni. Schindler Italia celebra nel 2026 l’anniversario del programma Una chiave per il futuro, diventato nel 2011 un’iniziativa stabile dedicata ai figli delle collaboratrici e dei collaboratori dell’azienda che hanno conseguito la maturità o stanno completando con successo un percorso universitario. Ogni anno Schindler mette a disposizione 12 borse di studio, con l’obiettivo di valorizzare i risultati raggiunti dai giovani e supportarne il percorso di formazione, affiancando al tempo stesso le famiglie in una fase importante della crescita e del percorso educativo dei propri figli.

L'Accademia Musicale Chigiana di Siena, in collaborazione con Mediocredito Centrale e BdM Banca, ha assegnato 20 borse di studio dedicate ai giovani talenti musicali del Sud, nell'ambito della III edizione del progetto Talenti musicali del Mezzogiorno d'Italia. L'iniziativa consolida il legame tra la storica istituzione senese e le due banche del Gruppo Mediocredito Centrale, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare l'eccellenza musicale emergente delle regioni meridionali. Le borse di studio premiano giovani allieve e allievi che hanno frequentato i corsi estivi di alto perfezionamento della Chigiana Summer Academy 2026 e sono state assegnate sulla base del merito e della qualità artistica, attraverso le valutazioni espresse dai docenti dei corsi e dalla Direzione Artistica dell'Accademia. Ciascuna borsa ha un valore di 1.500 euro.