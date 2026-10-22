Nuove tecnologie e assunzioni nel mondo dei commercialisti

Nata all'inizio del 2006 con tre fondatori, in nove mesi Ancora è arrivata a un organico di 18 persone tra professionisti della contabilità e tecnici. Entro la fine dell'anno punta a raggiungere quota 45

Nata all’inizio del 2026 con tre fondatori, in nove mesi Ancora è arrivata a un organico di 18 persone tra professionisti della contabilità, tecnologia, operation e business. Entro la fine dell’anno punta a raggiungere quota 45, combinando assunzioni dirette e nuove acquisizioni di studi professionali.

Mentre le acquisizioni diventano una forma di aggregazione: insieme allo studio entrano nel gruppo interi team, con competenze specialistiche, esperienza e relazioni consolidate con i clienti. È quanto avvenuto con Studio Eldas di Sesto San Giovanni (Milano), la prima realtà acquisita da Ancora. Tutte le persone dello studio sono rimaste, mantenendo sede, ruolo e riferimenti per i clienti ed entrando in un’organizzazione più ampia costruita attorno a processi condivisi e tecnologia proprietaria.

Sul fronte delle assunzioni dirette, in questa fase Ancora cerca soprattutto account executive. Parallelamente, l’azienda dialoga con commercialisti e titolari di studi che stanno valutando il passaggio generazionale o la cessione della propria attività: professionisti che, attraverso l’operazione, possono continuare a lavorare con i propri clienti beneficiando di maggiori risorse organizzative e tecnologiche.

L’integrazione prevede inoltre attività di affiancamento e formazione continua sull’utilizzo della piattaforma proprietaria e degli strumenti di automazione e Ia- applicati alla contabilità. L’obiettivo è accompagnare i professionisti nell’adozione di nuovi processi, ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive e lasciare più spazio al controllo, alla consulenza e alla relazione con le imprese.