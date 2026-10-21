Recruiting Day a Castel Guelfo

Prosegue e si consolida la collaborazione tra Castel Guelfo The Style Outlets e il Centro per l’Impiego di Imola (Bologna) dopo l’appuntamento dello scorso giugno. Le due realtà tornano a far squadra a sostegno dell'occupazione territoriale promuovendo un nuovo Recruiting Day.

Giovedì 29 ottobre, dalle ore 10, presso gli uffici dell’outlet, le persone interessate a lavorare nei punti vendita del Castel Guelfo The Style Outlets potranno scoprire le opportunità di lavoro e lasciare il proprio curriculum.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di una quindicina di brand – tra cui Adidas, Calvin Klein, Trussardi Jeans e Tommy Hilfiger – alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico. Una ventina le posizioni a oggi aperte con orari fulltime e part-time. Tra le figure professionali più ricercate figurano responsabili di negozio, addetti/e alle vendite, visual merchandiser e addetti/e alla ristorazione.