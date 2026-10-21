Leone XIV convalescente in papamobile fra i pellegrini in piazza San Pietro. «Grazie alla bontà di Dio»

È un flusso ininterrotto di pellegrini intorno a piazza San Pietro. Decine di migliaia di fedeli da tutto il mondo si riversano verso il colonnato di Bernini. Per la prima udienza generale di Leone XIV ad appena otto giorni dall’intervento al polmone per rimuovergli il tumore. Un “popolo” che si stringe attorno al Pontefice e lo abbraccia nonostante la pioggia che si alterna per tutta la mattina. Anche Leone XIV sfida il maltempo e si presenta in mezzo alla gente che lo attende fin dalla prima mattina. Folla record per il Papa “ritrovato” dopo i giorni della preoccupazione e dell’asportazione di uno dei lobi polmonari. Un segno d’affetto visibile, da una parte. E la testimonianza di una ripresa rapida del Pontefice, all’altra.

A sorpresa Leone XIV arriva in piazza in papamobile. Senza cappotto. La attraversa in lungo e largo. Saluta tutti. Scambia qualche battuta a distanza. Si ferma più volte per baciare e benedire i neonati che gli vengono avvicinati. Grida e applausi al suo passaggio. “Bentornato”, “Viva il Papa”, quelle che si susseguono con più frequenza. Quindici minuti di “tour” prima di raggiungere il sagrato. Il volto è sereno e sorridente, a tratti commosso.

Ufficialmente è un Papa ancora alle prese con la convalescenza, impegnato nella fisioterapia completa, compresa quella respiratoria, secondo gli ultimi bollettini medici della scorsa settimana. In realtà appare come un Pontefice in ottima forma. Anche la voce lo conferma: senza alcun cedimento. Le prime parole sono di ringraziamento. «Grazie per il sostegno delle vostre preghiere – dice a braccio all’inizio della catechesi –. Grazie a Dio per la sua generosità. Rinnoviamo tutti la nostra fiducia nella bontà e nella misericordia di Dio».

Già in ospedale Leone XIV aveva ricominciato a lavorare quarantotto ore dopo l’intervento. Domenica scorsa all’Angelus aveva annunciato il ritorno graduale alle sue attività. Oggi conferma l’agenda che era stata programmata prima della degenza: due udienze pubbliche nella stessa mattina. Perché quella in piazza San Pietro non è la prima in assoluto dopo la sua uscita anticipata dal “Gemelli” dove è stato operato e dopo il suo rientro in Vaticano sabato scorso. Un’ora prima dell’appuntamento all’aperto, Leone XIV tiene l’udienza per i partecipanti al convegno “La santità nella storia” organizzato dal Dicastero delle cause dei santi. Stavolta al chiuso, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. «La storia del mondo senza i santi e le sante sarebbe immensamente più povera, cioè meno umana», sottolinea il Pontefice.