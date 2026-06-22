Così si formano gli esperti di intelligenza artificiale
di Redazione
Per accelerare il processo d'integrazione dell’Ia e dei nuovi ruoli in azienda, Talent Garden attiva il primo Mba in Italia
2 min di lettura
June 22, 2026
Il mercato del lavoro in Italia sta evolvendo più velocemente della formazione: a fronte della disponibilità di tecnologie e capitali, mancano le figure apicali in grado di esercitarne una governance corretta nelle aziende. In questo contesto, assume una valenza sempre più strategica l’integrazione della figura del chief AI officer, dirigente di alto livello responsabile del coordinamento della strategia di Ia-Intelligenza artificiale aziendale, con una percentuale di nuove assunzioni concluse nell'ultimo anno che supera già il 40%. Questo ruolo ha il compito di abilitare il processo di trasformazione tecnologica guidato dall’intelligenza artificiale all’interno dell’azienda, una mansione che in pochi anni è passata da essere una rarità a una posizione chiave nella C-Suite per guidare questa evoluzione. Si tratta di un ruolo necessario anche per guidare la formazione interna e i processi di aggiornamento dei dipendenti. I dati del World Economic Forum evidenziano l'urgenza di tale compito: secondo stime recenti l'adozione dell'Ia e dell'automazione creerà 178 milioni di nuovi ruoli a livello globale, ma il 46% di questi sarà accessibile esclusivamente a chi saprà riqualificarsi in tempo.
Per accelerare il processo di integrazione la digital academy Talent Garden, assieme all’Università telematica internazionale Uninettuno, attiva la prima edizione dell’Mba in AI Transformation & Strategy, il primo titolo accademico di livello master ideato per formare la nuova generazione di leader capaci di governare l'integrazione dell'AI nei processi di business di aziende e organizzazioni. Il valore distintivo di questo percorso risiede nel perfetto equilibrio tra sperimentazione pratica e networking di alto livello. Gli studenti hanno l'opportunità unica di confrontarsi direttamente con leader ed esperti di aziende tech e scale-up, il tutto all'interno di un percorso didattico ufficialmente certificato. Da un lato, Uninettuno garantisce il rigore di un ateneo globale, con studenti provenienti da 176 Paesi nel mondo, e il valore di un titolo universitario riconosciuto dal Mur, dall'altro, Talent Garden mette a disposizione il suo ruolo di Business School europea leader nella formazione AI assieme a un ecosistema vivo fatto di oltre 180 aziende partner e un network di startup che funge da laboratorio permanente. Grazie a questa collaborazione, gli studenti potranno apprendere direttamente dalla voce di professionisti attivi nel mercato.
Per accelerare il processo di integrazione la digital academy Talent Garden, assieme all’Università telematica internazionale Uninettuno, attiva la prima edizione dell’Mba in AI Transformation & Strategy, il primo titolo accademico di livello master ideato per formare la nuova generazione di leader capaci di governare l'integrazione dell'AI nei processi di business di aziende e organizzazioni. Il valore distintivo di questo percorso risiede nel perfetto equilibrio tra sperimentazione pratica e networking di alto livello. Gli studenti hanno l'opportunità unica di confrontarsi direttamente con leader ed esperti di aziende tech e scale-up, il tutto all'interno di un percorso didattico ufficialmente certificato. Da un lato, Uninettuno garantisce il rigore di un ateneo globale, con studenti provenienti da 176 Paesi nel mondo, e il valore di un titolo universitario riconosciuto dal Mur, dall'altro, Talent Garden mette a disposizione il suo ruolo di Business School europea leader nella formazione AI assieme a un ecosistema vivo fatto di oltre 180 aziende partner e un network di startup che funge da laboratorio permanente. Grazie a questa collaborazione, gli studenti potranno apprendere direttamente dalla voce di professionisti attivi nel mercato.
Il risultato è un percorso flessibile, appositamente studiato per essere pienamente compatibile con le esigenze di chi già ricopre ruoli lavorativi full-time, garantendo un bilanciamento ottimale tra crescita professionale e attività lavorativa. Il master si distingue per un approccio estremamente concreto, culminando in un progetto finale applicato a un caso reale d'impresa per consentire agli studenti di misurarsi immediatamente con le sfide di business assistiti dalla supervisione esperta di una faculty mista, dove l’autorevolezza del mondo accademico, si fonde con l'esperienza diretta dei leader d’industria. L'obiettivo è fornire ai manager non solo una comprensione teorica, ma gli strumenti operativi per guidare la trasformazione all'interno di organizzazioni consolidate, respirando al contempo la velocità e l’agilità tipiche della “mentalità start up” in realtà innovative. Il programma si svilupperà nell'arco di poco più di 12 mesi, da ottobre 2026 a dicembre 2027. È possibile candidarsi sin da ora compilando il form dedicato sul sito ufficiale.
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