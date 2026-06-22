Così si formano gli esperti di intelligenza artificiale

Il risultato è un, appositamente studiato per essere pienamente compatibile con le esigenze di chi già ricopre ruoli lavorativi full-time, garantendo un bilanciamento ottimale tra crescita professionale e attività lavorativa. Il master si distingue per un approccio estremamente concreto, culminando in unper consentire agli studenti di misurarsi immediatamente con le sfide di business assistiti dalla supervisione esperta di una, dove l’autorevolezza del mondo accademico, si fonde con l'esperienza diretta dei leader d’industria. L'obiettivo è fornire ai manager non solo una comprensione teorica, ma gli strumenti operativi per guidare la trasformazione all'interno di organizzazioni consolidate, respirando al contempo la velocità e l’agilità tipiche della “mentalità start up” in realtà innovative. Il programma si svilupperà nell'arco di poco più di 12 mesi, da