Assunzioni nella pubblica amministrazione e nelle aziende

La pubblica amministrazione affronta il ricambio generazionale, che porterà nel giro di 6-7 anni a un milione di assunzioni. In realtà il piano di sostituzione è già operativo e consentirà di attrarre giovani nativi digitali. È il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a illustrare i numeri di questa «grande trasformazione», che rappresenta una «grande opportunità per tutto il settore». Nei prossimi sei anni la Pa si troverà a perdere oltre un milione di dipendenti che maturano i criteri per andare in pensione e con il piano di assunzioni, che «nei fatti è già in corso, dal 2023 al 2025, per esempio, sono state già assunte 641mila persone», spiega Zangrillo, il quale annuncia che nell'anno in corso conta di prendere «tra le 200mila e le 250mila persone: abbiamo un piano di reclutamento per il 2026 che è in linea con i numeri che abbiamo avuto negli ultimi tre anni».

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha pubblicato il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XLII ciclo. L'offerta formativa prevede complessivamente 275 posti, di cui 250 con borsa di studio e 25 senza. Lo comunica l'Ateneo, che spiega come «le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite il portale dedicato, entro le ore 12 di giovedì 9 luglio 2026. Le prove di selezione si svolgeranno nel corso dello stesso mese di luglio». Il bando riguarda complessivamente 30 programmi di dottorato, «confermando l'impegno dell'Ateneo nella promozione della ricerca di eccellenza e nella formazione di nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori». «In un contesto segnato da una riduzione delle risorse ministeriali, l'Università ribadisce la propria strategia di investimento sul capitale umano e sull'innovazione. Tale orientamento si traduce nell'incremento del numero di borse di studio disponibili, reso possibile anche grazie al contributo di pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, imprese e altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel finanziamento e cofinanziamento dei percorsi di dottorato». Ai corsi con sede amministrativa presso UniBa si affiancano, inoltre, dottorati attivati in convenzione con altri Atenei, con sede amministrativa esterna, nonché la partecipazione dell'Università a numerosi programmi di dottorato di Interesse Nazionale. «UniBa conferma il proprio impegno a investire sulla formazione avanzata dei giovani - dice il rettore Roberto Bellotti -. In un contesto non privo di criticità abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente l'offerta aumentando il numero delle borse di studio e consolidando le collaborazioni con enti pubblici, imprese e partner del territorio».

Università di Siena apre le porte alla ricerca d'eccellenza. Un'opportunità strategica rivolta a giovani talenti che intendono intraprendere un percorso di alta formazione in un contesto accademico di prestigio internazionale. Sono 79 i posti messi a concorso in questo primo bando per 13 diversi dottorati, che spaziano dalle scienze tecnologiche a quelle umanistiche, giuridiche e mediche. Sono pubblicati i bandi per i corsi: Apprendimento e Innovazione nei Contesti Sociali (11 posti - che si tiene ad Arezzo); Social Sciences and Humanities (6 posti); Medicina Molecolare (5 posti); Biotecnologie Mediche (13 posti); Medicina Traslazionale e di Precisione (4 posti); Ingegneria e Scienza dell'Informazione (10 posti); Fisica Sperimentale (3 posti); Chemical and Pharmaceutical Sciences (4 posti); Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari (7 posti); Diritto e Management della Sostenibilità (3 posti); Storia dell'Arte (4 posti); Scienze Giuridiche (3 posti), Economics (6 posti). Un secondo bando, previsto per fine giugno, includerà anche posti coperti da borse Pegaso 2026 della Regione Toscana e il Dottorato di interesse nazionale in ''Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico''. I percorsi durano tre anni con inizio il 1° novembre 2026 e offrono ai dottorandi la possibilità di confrontarsi con temi di ricerca liberi o vincolati a specifici progetti, nazionali e internazionali. Elemento distintivo del programma è la forte spinta all'internazionalizzazione: tutti i dottorandi infatti devono svolgere un periodo di studio e ricerca all'estero di almeno 180 giorni per il quale ricevono un supplemento della borsa. Le domande possono essere presentate on line sulla piattaforma della Segreteria Online dell'Ateneo, entro le ore 14 del 29 giugno 2026. Possono presentare domanda, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento o di titolo straniero idoneo nei termini indicati dal bando. Negli allegati al bando sono indicate le specifiche lauree richieste dai singoli Dottorati di ricerca. Tutte le informazioni sono consultabili nella sezione del portale di Ateneo dedicata ai dottorati di ricerca: Anche l'apre le porte alla ricerca d'eccellenza. Un'opportunità strategica rivolta a giovani talenti che intendono intraprendere un percorso di alta formazione in un contesto accademico di prestigio internazionale. Sonoche spaziano dalle scienze tecnologiche a quelle umanistiche, giuridiche e mediche. Sono pubblicati i bandi per i corsi: Apprendimento e Innovazione nei Contesti Sociali (11 posti - che si tiene ad Arezzo); Social Sciences and Humanities (6 posti); Medicina Molecolare (5 posti); Biotecnologie Mediche (13 posti); Medicina Traslazionale e di Precisione (4 posti); Ingegneria e Scienza dell'Informazione (10 posti); Fisica Sperimentale (3 posti); Chemical and Pharmaceutical Sciences (4 posti); Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari (7 posti); Diritto e Management della Sostenibilità (3 posti); Storia dell'Arte (4 posti); Scienze Giuridiche (3 posti), Economics (6 posti). Un secondo bando, previsto per fine giugno, includerà anche posti coperti da borse Pegaso 2026 della Regione Toscana e il Dottorato di interesse nazionale in ''Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico''. I percorsi durano tre anni con inizio il 1° novembre 2026 e offrono ai dottorandi la possibilità di confrontarsi con temi di ricerca liberi o vincolati a specifici progetti, nazionali e internazionali. Elemento distintivo del programma è la forte spinta all'internazionalizzazione: tutti i dottorandi infatti devono svolgere un periodo di studio e ricerca all'estero di almeno 180 giorni per il quale ricevono un supplemento della borsa. Le domande possono essere presentate on line sulla piattaforma della Segreteria Online dell'Ateneo, entro le. Possono presentare domanda, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento o di titolo straniero idoneo nei termini indicati dal bando. Negli allegati al bando sono indicate le specifiche lauree richieste dai singoli Dottorati di ricerca. Tutte le informazioni sono consultabili nella sezione del portale di Ateneo dedicata ai dottorati di ricerca: www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-42-ciclo

Mentre sono previsti 12 tirocini per universitari alla Camera dei deputati. Possono fare domanda gli studenti delle Università italiane aderenti al programma che risultino iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico indicati nell’avviso di selezione. I candidati vincitori avranno il compito di elaborare studi o ricerche, ovvero di svolgere attività utili per le strutture amministrative della Camera nei settori della comunicazione istituzionale, delle relazioni con il pubblico, della valorizzazione del patrimonio storico-culturale e artistico. I tirocini si svolgeranno in presenza fra il 5 ottobre 2026 e il 5 aprile 2027. Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese forfettario mensile di 800 euro per i non residenti a Roma e di 200 euro per i residenti. Il 6 luglio 2026 è la data ultima per presentare la candidatura on line ( Possono fare domanda gli studenti delle Università italiane aderenti al programma che risultino iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico indicati nell’avviso di selezione. I candidati vincitori avranno il compito di elaborare studi o ricerche, ovvero di svolgere attività utili per le strutture amministrative della Camera nei settori della comunicazione istituzionale, delle relazioni con il pubblico, della valorizzazione del patrimonio storico-culturale e artistico. I tirocini si svolgeranno in presenza fra il 5 ottobre 2026 e il 5 aprile 2027. Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese forfettario mensile di 800 euro per i non residenti a Roma e di 200 euro per i residenti. Ilè la data ultima per presentare la candidatura on line ( http://tirocinicrui.app ). Per scaricare l’avviso di selezione: https://www.tirocinicrui.it/selezione-12-tirocini-curriculari-presso-la-camera-dei-deputati/

10 luglio è la data ultima per presentare la candidatura on line (sei tirocini extracurriculari, a cui possono accedere quindi i neolaureati, che si svolgeranno nel periodo ottobre 2026-aprile 2027, in presenza, presso la sede del Cnel a Roma. Possono candidarsi gli studenti delle 32 Università italiane aderenti al programma, che siano in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico afferente a una delle classi elencate nell’avviso di selezione. I candidati dovranno avere un’età massima di 30 anni, essersi laureati da non più di 12 mesi e aver conseguito un voto di laurea pari o superiore a 100/110. Dovranno inoltre avere una conoscenza della lingua inglese a livello B1 del quadro comune europeo. I tirocini hanno una durata complessiva di sei mesi. I candidati selezionati saranno coinvolti e daranno supporto alle attività caratterizzanti l’area organizzativa in cui sarà svolto il tirocinio, secondo quanto previsto dal progetto formativo. Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese di 800 euro mensili. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di collaborazione fra Cnel e Fondazione Crui, disciplinate dalla convenzione firmata il 15 luglio del 2024. Per scaricare l’avviso di selezione: Ilè la data ultima per presentare la candidatura on line ( http://tirocinicrui.app ) per, a cui possono accedere quindi i neolaureati, che si svolgeranno nel periodo ottobre 2026-aprile 2027, in presenza, presso la sede del Cnel a Roma. Possono candidarsi gli studenti delle 32 Università italiane aderenti al programma, che siano in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico afferente a una delle classi elencate nell’avviso di selezione. I candidati dovranno avere un’età massima di 30 anni, essersi laureati da non più di 12 mesi e aver conseguito un voto di laurea pari o superiore a 100/110. Dovranno inoltre avere una conoscenza della lingua inglese a livello B1 del quadro comune europeo. I tirocini hanno una durata complessiva di sei mesi. I candidati selezionati saranno coinvolti e daranno supporto alle attività caratterizzanti l’area organizzativa in cui sarà svolto il tirocinio, secondo quanto previsto dal progetto formativo. Lo svolgimento del tirocinio prevede un rimborso spese di 800 euro mensili. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di collaborazione fra Cnel e Fondazione Crui, disciplinate dalla convenzione firmata il 15 luglio del 2024. Per scaricare l’avviso di selezione: https://www.tirocinicrui.it/6-tirocini-extracurriculari-al-cnel-neolaureati/

Il Comune di Milano rafforza i servizi sociali con 34 nuove assunzioni di cui 25 psicologi, sette educatori socio-pedagogici e due funzionari contabili. Con una delibera, la Giunta ha infatti approvato una variazione degli stanziamenti di bilancio che, con 4,4 milioni di euro a valere sul programma Pn Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, permetterà l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato per un triennio. Tutte queste figure andranno ad arricchire i servizi specialistici del Comune: lo spazio neutro, l'équipe che si occupa delle indagini sociali che il Tribunale affida ai servizi sociali, i servizi territoriali di primo e secondo livello (il primo livello è quello che fa la prima valutazione del bisogno, il secondo quello che prende in carico i casi più complessi che hanno bisogno di supporto continuativo). L'assunzione avverrà al termine di un iter procedurale iniziato a fine 2024, quando l'amministrazione comunale ha aderito a una manifestazione di interesse promossa dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le assunzioni avverranno attingendo a una graduatoria regionale formata a seguito di un concorso pubblico.

L'amministrazione provinciale di Bolzano cerca nuovi professionisti in ambiti fondamentali per il futuro. Tramite un concorso pubblico verranno assunti esperte ed esperti nelle materie tecniche nonché un'ingegnera o un ingegnere per la sicurezza sul lavoro, precisamente a tempo indeterminato e per la IX qualifica funzionale. Gli ambiti di impiego sono molto ampi: quattro posizioni sono previste nella Ripartizione Mobilità, una nella Ripartizione Salute e una nella Ripartizione Infrastrutture nonché due posizioni presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. Un'ulteriore posizione si trova presso l'Ispettorato del lavoro. Iscrizioni aperte fino alle ore 12 del 3 luglio. Prerequisiti sono il possesso di una laurea in Ingegneria e aver superato l'esame di Stato nonché l'attestato di bilinguismo C1. La domanda, con curriculum allegato, deve essere presentata esclusivamente on line sul portale dedicato della Provincia al link: cerca nuovi professionisti in ambiti fondamentali per il futuro. Tramite un concorso pubblico verranno assuntiGli ambiti di impiego sono molto ampi: quattro posizioni sono previste nella Ripartizione Mobilità, una nella Ripartizione Salute e una nella Ripartizione Infrastrutture nonché due posizioni presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. Un'ulteriore posizione si trova presso l'Ispettorato del lavoro.. Prerequisiti sono il possesso di una laurea in Ingegneria e aver superato l'esame di Stato nonché l'attestato di bilinguismo C1. La domanda, con curriculum allegato, deve essere presentata esclusivamente on line sul portale dedicato della Provincia al link: https://personale.provincia.bz.it/it/concorsi-personale-amministrativo . L'accesso è possibile tramite Spid o Cie-Carta d'identità elettronica) o Carta Servizi. Le candidate e i candidati devono aver ritirato in tribunale il certificato di appartenenza al gruppo linguistico entro il termine di consegna delle domande. La procedura di selezione prevede un esame scritto e un esame orale. Le date verranno pubblicate almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove d'esame. In seguito alla conclusione del concorso saranno pubblicate le graduatorie, che rimangono valide per due anni e consentono altre assunzioni in base alle necessità.

«Le persone del Gruppo, con questo intendo Mediobanca, la parte non ceduta di Monte dei Paschi e Intesa Sanpaolo, beneficeranno di tutte le opportunità di sviluppo professionale e la comprovato e responsabile approccio alle integrazioni da parte di Intesa Sanpaolo. Tutte le uscite saranno su base volontaria e saranno pareggiate a nuove assunzioni. Tenendo conto del piano di impresa, assumeremo più di 13mila persone entro il 2029, con uno dei programmi di assunzione più ambiziosi mai visti nel nostro Paese, focalizzato su giovani persone di talento e ambiziose». Così l'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.

Credem conferma la centralità delle persone nella propria strategia di crescita: con 115 assunzioni già effettuate nel primo trimestre del 2026, il Gruppo prosegue in continuità con l'anno precedente, puntando a circa 300 ulteriori inserimenti per raggiungere un totale di 400 entro la fine dell'anno. Tale strategia, si inserisce in un trend di sviluppo costante che, dal 2021 a oggi, ha visto l'ingresso di oltre 1.500 professionisti. Un percorso caratterizzato da un saldo occupazionale costantemente positivo negli ultimi cinque anni e da un forte impegno verso il sostanziale equilibrio di genere: da gennaio 2021 a fine marzo 2026, l'organico è cresciuto di oltre 190 unità (+2,8%), portando il Gruppo a quota 6.800 dipendenti e confermando una strategia di sviluppo solida e sostenibile. In particolare, i nuovi assunti saranno destinati principalmente alla rete di filiali di Credem distribuite in tutta Italia, il virtual contact center, struttura dedicata all'assistenza telefonica e online della clientela, il rafforzamento della rete di Private Banker e specialisti di supporto dedicati ai clienti con grandi patrimoni di Credem Euromobiliare Private Banking e il potenziamento delle aree del Gruppo che si occupano di It e delle Funzioni di Controllo.

Ansaldo Energia prevede 80 milioni di investimenti, di cui 22 nel solo stabilimento di Genova Campi, per potenziare la produzione industriale e 200 assunzioni nel 2026. La conferma arriva da un incontro tra l'azienda e le organizzazioni sindacali per discutere i principali temi industriali e occupazionali del Gruppo. L'azienda informa le organizzazioni sindacali che «i piani di produzione prevedono la realizzazione e la consegna di 13 macchine nel 2026, che saliranno a 34 nel 2027 e a 54 nel 2028. Al momento è in previsione la produzione di 31 tra turbine a gas, turbine a vapore e generatori nel 2029, con possibilità di un incremento sulla base degli accordi commerciali a oggi non ancora formalizzati». Ansaldo Energia conferma il piano di investimenti pari a circa 500 milioni di euro nel periodo 2025-2030 destinati ad aumento della capacità produttiva, innovazione tecnologica ed efficientamento dei processi. Dopo i 62 milioni investiti nel 2025 a livello di Gruppo, nel 2026 sono previsti circa 80 milioni di cui 22 a Genova Campi, nel 2027 quasi 120 milioni di cui circa 24 a Genova Campi e circa 85 milioni annui nel triennio 2028-2030. «Il piano sarà sviluppato in coerenza con l'equilibrio finanziario dell'azienda, con una gestione attenta dei flussi di cassa e delle priorità industriali», spiega la società. Confermato anche il piano di assunzioni già avviato per rafforzare la capacità produttiva. Nel 2025 sono state effettuate circa 200 assunzioni, che hanno portato l'organico del gruppo a oltre 3.500 persone, di cui circa 2.600 in Italia. Ulteriori 200 ingressi sono previsti nel 2026. In particolare, entro gennaio 2027 l'azienda assumerà 90 persone per le linee turbine, generatori e palette dello stabilimento di Genova, e 20 persone per le ingegnerie di prodotto. L'obiettivo è raggiungere circa 4mila dipendenti nel 2027, a livello di Gruppo, e oltre 4.100 al 2030, per sostenere sviluppo tecnologico e capacità produttiva.

Stellantis ribadisce la centralità dell'Italia nella strategia europea del gruppo e annuncia cinque miliardi di euro di investimenti entro il 2030 per la ricerca e l'innovazione. A delineare il quadro è stato il responsabile delle attività europee del Gruppo, Emanuele Cappellano. «In Europa il nostro piano strategico si traduce in un impegno molto concreto: circa il 40% degli investimenti globali sarà destinato alla regione, con l'obiettivo di far crescere i ricavi del 15% entro il 2030 - dichiara Cappellano ai sindacati -. I nostri impegni sull'Italia sono concreti, strutturali e orientati al lungo periodo: innovazione, occupazione e valorizzazione delle competenze sono i pilastri su cui stiamo costruendo una nuova fase di crescita. Noi stiamo facendo la nostra parte. Con disciplina, con investimenti e con una visione di lungo termine. E continueremo a farla». Tutti gli stabilimenti italiani avranno «un ruolo specifico»: l'hub produttivo delle auto piccole a Mirafiori e Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso a Melfi, Cassino e Modena, dei veicoli commerciali ad Atessa. Confermate le indicazioni sui tempi di alcuni modelli: il nuovo Grecale arriverà nel 2027, l'Alfa C-suv nel 2028, quando a Pomigliano inizierà la produzione delle e-car. Sono previste altre 150 assunzioni di ingegneri quest'anno dopo le 150 del 2025.

Nasce una nuova compagnia aerea italiana con sede legale in provincia di Pavia e base operativa in Sicilia. Si chiama 24 Airways e ha l'obiettivo di avviare collegamenti nazionali e internazionali per rafforzare i collegamenti tra l'Isola, il resto d'Italia e le principali destinazioni europee. L'avvio operativo dei collegamenti è subordinato al completamento delle procedure autorizzative previste dalla normativa aeronautica. La compagnia, che tra i soci ha due fondi di investimento con sede in Lussemburgo, ha annunciato un piano industriale 2026-2028 orientato al trasporto passeggeri, al cargo e ai servizi sanitari. La flotta iniziale prevede 14 aeromobili: Boeing 737 per tratte a medio-lungo raggio e Airbus per i collegamenti nazionali e medio-raggio. Particolare attenzione alla Sicilia: 24 Airways anticipa che introdurrà tariffe agevolate e formule dedicate per residenti, studenti, persone con disabilità e loro accompagnatori, per favorire la mobilità e l'inclusione territoriale. Sul fronte occupazionale, il lancio delle operazioni sarà accompagnato da un piano di assunzioni che valorizzerà professionisti con esperienza nel settore aereo. «Vogliamo essere una compagnia radicata sul territorio siciliano — afferma l'avvocato Angelo Magni, legale della società — offrendo collegamenti accessibili e servizi affidabili per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell'Isola».

Proger si occupa di energia e transizione energetica da decenni, con un track record di progetti che attraversa l’intera filiera e spazia da soluzioni di ottimizzazione ed efficientamento energetico di impianti fossili allo sviluppo di impianti rinnovabili, passando per i sistemi di accumulo. Il piano industriale pluriennale prevede investimenti per circa 40 milioni di euro così suddivisi: 25 milioni saranno destinati a operazioni di Mergers & Acquisitions nei settori della Nuova Ingegneria, con l’obiettivo di costruire un sistema integrato di competenze altamente trasversali e poter affrontare le sfide tecnologiche della modernità; otto milioni verranno investiti in Ricerca & Sviluppo, per sostenere l’innovazione continua e lo studio di pilastri come la crescita sostenibile; sette milioni saranno dedicati al capitale umano, con politiche mirate di retention e attraction delle migliori competenze e talenti presenti nel mercato dell’ingegneria e della cultura per costruire una forza lavoro qualificata e stabile nel tempo.

Aon, azienda dell’intermediazione assicurativa e della consulenza per la gestione dei rischi e del capitale umano, ha registrato ricavi per oltre 403 milioni di euro al netto di retrocessioni e provvigioni al network. Tale performance, che include l’ambito riassicurativo operato attraverso la controllata Aon Reinsurance Italia, è frutto di un tasso di crescita della top-line a doppia cifra (+11%) rispetto al 2024. Il team italiano di Aon ha visto circa 190 nuove assunzioni tra il 2022 e il 2025, raggiungendo complessivamente oltre 2mila dipendenti, considerando il Gruppo in Italia, e ha registrato un tasso di engagement degli stessi dell’82%. Aon continua a investire nel capitale umano, promuovendo la formazione interna e valorizzando il talento giovanile attraverso l’Aon Next Generation Program, il percorso formativo dedicato ai neolaureati, che nel 2026 è giunto alla sua IV edizione. Tra le principali direttrici di crescita per i prossimi anni, il Gruppo punta ad ampliare la propria presenza nel segmento del Middle Market attraverso una strategia supportata da investimenti dedicati, una struttura organizzativa specializzata e una rete territoriale capillare in tutta Italia composta da 28 uffici. «Il 2025 ha rappresentato un altro anno di forte crescita per Aon, con risultati che confermano la solidità del nostro modello di business e la fiducia che clienti e partner continuano a riporre in noi - sostiene Andrea Parisi, ceo Italy & Eastern Mediterranean di Aon -. In quest’ottica stiamo accelerando lo sviluppo del nostro percorso strategico in Italia, basandoci su una segmentazione sempre più chiara del mercato e su scelte organizzative mirate. Forti del nostro posizionamento nel segmento Large Corporate, stiamo sviluppando una struttura dedicata con team specializzati e modelli di consulenza sempre più rispondenti alle esigenze delle medie imprese, con l’obiettivo di supportarle nella complessa gestione dei propri rischi e nelle decisioni strategiche che influiscono sulla competitività di lungo periodo».

Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato il Business Plan 2026-2030, che traccia le direttrici strategiche per trasformare la società nel principale ecosistema digitale integrato dedicato alla salute, al benessere e alla cura della persona in Italia, attraverso un modello di crescita sostenibile, scalabile e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo. In conseguenza al piano di crescita, l’azienda rafforzerà il dipartimento It e quello della logistica, per favorire l'incremento delle vendite. Fabio de Concilio, amministratore delegato e presidente di Farmacosmo, ha commentato: «ll Business Plan 2026-2030 segna una fase di accelerazione strategica del Gruppo, forte di un mercato in veloce ascesa grazie alle nuove tecnologie, alle risorse dell’Ia e alle importanti efficienze e tagli operati nel 2025; alle importanti operazioni strategiche volte a rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo e a favorire l’incremento della marginalità. Oggi il Gruppo ha una struttura molto snella, con tutte le funzioni di C Level e operative accentrate nella Capogruppo, che governano cinque piattaforme, tutte digitali. Puntiamo, innanzitutto, a una valorizzazione del nostro insieme di piattaforme proprietarie, che vogliamo integrare attraverso l’implementazione di meccanismi di cross selling in grado di trasformare Farmacosmo nel primo vero ecosistema digitale completo di benessere, beauty, pharma e pet. Attraverso un modello flessibile, che unisce tecnologia in house, logistica ed expertise di settore, vogliamo massimizzare la marginalità del segmento retail e favorire la fidelizzazione della clientela. Questo approccio ci permette di offrire un’esperienza utente sempre più personalizzata e di scalare in modo efficiente mercati ad alto potenziale di crescita».

Posizioni aperte all’interno dei team go-to-market e Applied AI. Questi team lavoreranno in particolare all’implementazione di sistemi di Ia sicuri presso alcune delle principali aziende italiane, soprattutto in settori regolamentati come servizi finanziari, life science e healthcare. Anthropic aprirà un nuovo ufficio a Milano, il sesto in Europa dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. Il team di professionisti di Anthropic con sede milanese lavorerà con le aziende italiane e con la community nazionale di sviluppatori per favorire sviluppo e crescita utilizzando Claude in modo responsabile e contribuire così al dialogo sull’Ia-Intelligenza artificiale già in corso nel sistema industriale e nella società italiana.Questi team lavoreranno in particolare all’implementazione di sistemi di Ia sicuri presso alcune delle principali aziende italiane, soprattutto in settori regolamentati come servizi finanziari, life science e healthcare.

Primo trimestre 2026 in crescita per MyO, che raggiunge quota 30milioni di euro e registra un incremento del fatturato dell’8,14% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’azienda con sede a Poggio Torriana (Rimini) è attiva nella fornitura di prodotti e servizi per ufficio, sicurezza, igiene e ambienti di lavoro. Con un fatturato stimato in circa 114,5 milioni di euro nel 2025, rappresenta una delle principali realtà nazionali del settore. L’azienda conta 200 dipendenti e una rete estesa di consulenti e agenti su tutto il territorio italiano. Ci sono state e ci saranno nuove assunzioni. Da inizio 2026 a oggi 17, tra cui una persona autistica, all'interno del progetto Accoglienza consapevole di persone autistiche di Linkaut.

Crescita economica, sviluppo occupazionale, sostenibilità e una visione chiara delle trasformazioni che stanno ridefinendo il settore automotive. Sono questi gli obiettivi di Fratelli Giacomel. Il 2025 si è chiuso con un fatturato globale di 478 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Un risultato che conferma la traiettoria di sviluppo. Ma è il 2026 ad accendere davvero l'entusiasmo: nel solo primo trimestre, il fatturato è cresciuto del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando uno dei migliori avvii nella storia dell'azienda. Il comparto Service – spesso il vero termometro della fiducia del cliente – ha raggiunto 26,3 milioni di euro nel 2025, con una crescita del 6%. Un trend confermato nel primo trimestre 2026, con un ulteriore +8,31%. Sono in programma dieci assunzioni nelle diverse filiali. Inoltre si sta lavorando alla Giacomel Academy, un programma di tirocini formativi lanciato per l'inclusione di giovani diplomati nel settore automotive. I punti chiave del progetto sono: offrire percorsi di carriera nel settore automobilistico e servizi correlati, ispirati al modello delle Corporate Academy. L'iniziativa mira anche a incrementare la partecipazione femminile in un settore tradizionalmente maschile. Il progetto è in attesa di adesione al Patto per il Lavoro del Comune di Milano e in fase di finalizzazione.

Il Gruppo Serenissima Ristorazione, una tra le realtà di maggior rilievo nella ristorazione collettiva italiana, approva il bilancio di esercizio 2025. Si conferma il trend in crescita, con il fatturato che ha superato i 620 milioni di euro, 622.905.143 il fatturato consolidato, incrementato del 5,94% rispetto al 2024, con un Ebitda che raggiunge 39.167.357 euro, con una crescita del 13,10% su base annua. In forte aumento anche l’utile netto, che si attesta a 16.182.589 euro, registrando una crescita del 18,78% rispetto al 2024. Per quanto riguarda il trend delle assunzioni di Gruppo Serenissima, prendendo in analisi il periodo 2022-2025 il numero di collaboratori ha registrando una crescita complessiva del 21,5%. La crescita media annua ponderata è pari al 6,7%, a conferma di un trend di espansione costante dell'organico nel triennio considerato. Per quest'anno una stima di massima è un aumento d'organico di circa 400 unità.