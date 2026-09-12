Al via la III edizione di Clerici Lab

Clerici Lab, il progetto di formazione promosso dal Gruppo Clerici per valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni le competenze della filiera idrotermosanitaria e dell’arredobagno, giunge alla III edizione e amplia ulteriormente la propria presenza sul territorio. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, il progetto compie un nuovo passo avanti: nell’anno formativo 2026-2027 saranno attivate tre edizioni del percorso Ifts, con formazione in aula a Brescia, Bergamo e Lodi. Il programma, in partenza a ottobre 2026 e della durata di dieci mesi, è gratuito e retribuito e combina a settimane alterne formazione in aula ed esperienza diretta in azienda, con il supporto di tutor e professionisti del settore, che condivideranno il know-how necessario per formare i nuovi professionisti del settore e permetteranno di affrontare le materie tecniche e di vederne l’applicazione pratica in azienda.

«Per il Gruppo Clerici, investire nella formazione significa contribuire al futuro del settore e garantire continuità, innovazione e sviluppo alla filiera - spiega il presidente di Gruppo Clerici, Paolo Clerici -. Attraverso questo progetto, che ogni anno aggiunge un nuovo tassello, l’azienda mette a disposizione dei giovani competenze, esperienza e valori maturati sul campo, rafforzando il legame tra scuola e impresa e accompagnando l’ingresso di nuove professionalità nel mondo del lavoro».

I partecipanti saranno inseriti con contratto di apprendistato di I livello e avranno una retribuzione garantita per le ore di lavoro svolte in azienda, con impegno full time, dal lunedì al venerdì. Le materie del corso comprendono Termoidraulica, Tecniche di vendita, Allestimenti Spazi di vendita, Logistica interna e Basi informatiche, con un focus sul sistema aziendale interno.

Il percorso è rivolto a persone con meno di 25 anni, domiciliate o residenti in Lombardia, in possesso di un diploma professionale quadriennale Iefp oppure di un diploma quinquennale. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 18 settembre 2026.