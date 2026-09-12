Così si formano gli "ambasciatori" del vino italiano

Al via la XII edizione del master universitario di primo livello Vini italiani e mercati mondiali, punto di riferimento nazionale nella formazione dei futuri professionisti delle strategie di marketing e comunicazione del vino italiano. Promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in maniera congiunta con l'Università di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena, l'Università di Siena e l'Ais-Associazione italiana sommelier, il master forma le future generazioni di "ambasciatori" del vino, in grado di valorizzare le produzioni vitivinicole dell'Italia nel mondo. La scadenza per presentare domanda è fissata al 5 ottobre.

Il master è rivolto a laureati di primo livello in qualsiasi disciplina e ai laureandi che abbiano terminato gli esami di profitto prima dell'inizio delle lezioni.

«La produzione vitivinicola italiana - osserva il direttore del master Pietro Tonutti e docente di viticoltura alla Sant'Anna - continua a essere uno dei punti di forza del comparto agroalimentare nazionale. Negli ultimi anni l'Italia non solo è diventata la nazione leader nella produzione di vino a livello mondiale ma ha anche visto una fortissima crescita del comparto export con riflessi altamente positivi per le aziende che hanno investito energie e risorse umane in questa direzione. Nonostante le difficoltà che il mondo del vino sta vivendo in questo ultimo periodo (calo dei consumi, cambiamenti di stili e abitudini alimentari, congiunture e tensioni dei mercati internazionali) il valore dell'export del vino italiano anche nel 2025 è riuscito a mantenere una importante quota di mercato attestandosi attorno ai 7.8 miliardi di euro».

Circa il 70% di coloro che negli anni si sono iscritti ha iniziato un'attività lavorativa già al termine dello stage (previsto dal programma didattico) o addirittura prima della conclusione del master. Indagini di Alma Laurea riportano un tasso di occupazione medio dell'83% a un anno dal conseguimento del master.

Gli sbocchi professionali sono molteplici e riguardano, in particolare, attività di promozione nazionale e internazionale sia per singole aziende sia per marchi collettivi, pianificazione, gestione e responsabilità del marketing, organizzazione di eventi e gestione turismo enologico e ospitalità aziendali, attività e strategie di comunicazione.