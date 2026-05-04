GameStop vuole comprare eBay per 56 miliardi di dollari

GameStop vuole eBay. E per averlo, ha lanciato un’offerta di 56 miliardi di dollari in contanti e azioni. Per il rivenditore di videogiochi, acquisire la famosa piattaforma di vendite online, di cui già detiene una partecipazione del 5%, significherebbe ottenere un sito dove poter lanciare i propri prodotti. E non un sito qualsiasi, ma uno molto attivo nella vendita di oggetti da collezione e videogiochi usati: una fetta di mercato importante per GameStop.

Il rischio, secondo alcuni analisti, è che stia facendo il passo più lungo della gamba. L’ e-commerce eBay vale circa 46 miliardi di dollari, mentre GameStop ha una capitalizzazione intorno ai 12 miliardi e circa 9 miliardi di liquidità. Non è chiaro come verrà finanziata l’acquisizione, ma non si escludono investitori esterni e fondi sovrani mediorientali. Intanto, scrive il Wall Street Journal, per sostenere l'operazione GameStop avrebbe ottenuto una lettera di impegno da TD Bank per finanziamenti fino a 20 miliardi di dollari.

L’amministratore delegato Ryan Cohen, ha dichiarato di intravedere un potenziale significativo di crescita per eBay, fino a una valutazione nell'ordine delle centinaia di miliardi di dollari. È convinto di riuscire a farla competere con colossi come Amazon. L’obiettivo di Cohen è una società combinata, della quale lui sarebbe ad, con remunerazione legata solo alle performance. Gli attuali negozi fisici diventerebbero punti di ritiro e controllo dell’autenticità dei prodotti. E nei piani del Ceo, c’è anche una crescita legata al potenziamento dell’uso dell’intelligenza artificiale e del live commerce.

L’offerta di GameStop è stata formalizzata in una lettera indirizzata a Paul Pressler, presidente di eBay. Ma Cohen, in caso di mancata apertura del board, ha già dichiarato di essere pronto a rivolgersi direttamente agli azionisti. Intanto, dopo che il Wall Street Journal aveva riportato i suoi piani per l'offerta, le azioni di eBay nelle contrattazioni after-hours erano già salite a 116 dollari.

Prima di GameStop, Cohen è stato cofondatore e ad di Chewy, un e-commerce dedicato ai prodotti per animali domestici. Nel 2020 ha comprato una quota rilevante nella catena di videogiochi, e nel 2023 ne è poi diventato amministratore delegato. Da quel momento ha avviato la chiusura di numerosi punti vendita, puntando invece su segmenti come le carte collezionabili e i videogiochi per console retrò, che sono un mercato in crescita.