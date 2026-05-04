Fondazione Cariplo: nel 2025 oltre 187 milioni di attività filantropica

Tute servare, munifice donare. Significa: «Conservare con cura, donare con generosità» ed è il motto che da anni guida la Fondazione Cariplo. L’ha fatto anche nel 2025: sono 1265 i progetti sociali che la Fondazione ha finanziato, per un valore complessivo di 187,2 milioni di euro. Gli ambiti vanno dall’ambiente, alla cultura, alla ricerca fino ai servizi alla persona.

In particolare, l’attività filantropica della Fondazione si è sviluppata lungo quattro aree di mandato. Con la prima, “Creare valore condiviso”, ha indirizzato quasi 69 milioni di euro a progetti riguardanti il cambiamento climatico, come lo studio di soluzioni innovative per le comunità a rischio frane, e in ambito culturale, come interventi di conservazione del patrimonio storico di luoghi sottoutilizzati.

Alla seconda linea di mandato, “Ridurre le disuguaglianze”, la Fondazione ha destinato 27,9 milioni di euro, sostenendo 244 progetti, tra cui l’Housing sociale per persone fragili e iniziative sul benessere psicologico dei giovani.

Con “Allargare i confini”, sono state finanziate 51 iniziative per un valore di 18,6 milioni di euro. Tra queste, anche 14 progetti di ricerca sulle malattie rare e varie iniziative di cooperazione internazionale.

Infine, alla quarta linea di mandato, “Creare condizioni abilitanti”, la Fondazione ha destinato oltre 22,4 milioni di euro, sostenendo 172 iniziative, nel campo della ricerca, del welfare e della transizione digitale.

Il 2025 per Fondazione Cariplo è stato anche l’anno di avvio di nuovi programmi, come ZeroNeet, focalizzato sul contrasto al fenomeno dei giovani che non studiano e non lavorano, Destinazione Autonomia, per l’autonomia delle persone con disabilità e Anita – Infanzia prima, sul sostegno all’infanzia. Attività che sono state sovvenzionate complessivamente con 19,3 milioni di euro.

La chiusura del bilancio d’esercizio ha portato buone notizie anche sul fronte della gestione del patrimonio. Il 2025, infatti, si è chiuso con un saldo positivo: un avanzo pari a 353,9 milioni di euro. Questo risultato ha permesso alla Fondazione di destinare 117,1 milioni di euro al Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni. In questo modo, anche in casi di grande instabilità dei mercati, potrà essere in grado di mantenere in modo stabile la sua attività.

«Abbiamo di fronte problemi sempre più grandi e complessi, ma abbiamo anche la consapevolezza di poter contare su una rete di organizzazioni e di istituzioni che hanno a cuore il bene delle persone, soprattutto di quelle più fragili» ha commentato il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone. «Il 2025 è stato un altro anno impegnativo, su diversi fronti e con diverse modalità, nel contrasto alle disuguaglianze crescenti. Il risultato dell’attività è ragguardevole, ma sappiamo che dobbiamo e vogliamo fare di più. Non si può rimanere a guardare davanti a ciò che sta succedendo».