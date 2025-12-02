Crosetto: Cavo Dragone? Prepararsi a un attacco è giusto

Il ministro della Difesa: le parole dell'ammiraglio sono state male interpretate, se c'è un'organizzazione che non ha mai attaccato nessuno per dominare, questa è la Nato

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è tornato nel corso di un'intervista al Tg5 sulle parole pronunciato dal presidente del comitato militare Nato, Giuseppe Cavo Dragone, in un'intervista al "Financial Times". «L'ammiraglio Cavo Dragone parlava di minacce di guerra ibrida» e «prepararsi a queste minacce è una cosa giusta da fare, ma sono state male interpretate le sue parole».

Per l'esponente del governo Meloni, «se c'è un'organizzazione che non ha mai attaccato nessuno per dominare, questa è la Nato; mentre mi risulta che la Russia nell'ultimo secolo abbia cercato di invadere ben 19 nazioni». Semmai, per il titolare della Difesa, subire un eventuale attacco potrebbe significare «la possibilità di interrompere il segnale di un satellite che ci farebbe perdere l'uso di tutti i nostri telefonini, ad esempio. Oppure che una persona non trovi più la pensione quando va a ritirarla perché l'Inps è stata attaccata e ha perso tutti i dati. Prepararsi a queste minacce e a questi attacchi che avvengono ogni giorno è una cosa giusta da fare».