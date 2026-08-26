Viaggio nella Corea della Gmg: le diocesi di Abruzzo e Molise gettano un ponte

Il cammino verso la Giornata mondiale della gioventù di Seul 2027 è già entrato nel vivo, sostenuto da incontri e percorsi condivisi, che stanno creando un ponte tra le diocesi italiane e la Chiesa coreana. Proprio con questo obiettivo una delegazione della Pastorale giovanile della Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise ha raggiunto nei giorni scorsi la Corea del Sud per avviare i contatti in vista della partecipazione dei giovani del territorio all'appuntamento internazionale presieduto da papa Leone XIV. La delegazione era composta dal vescovo Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva e vescovo delegato della Cei per i giovani, da don Antonio Allegritti, incaricato regionale per la Pastorale giovanile dell'Abruzzo-Molise, da don Emilio Lonzi, responsabile del Servizio diocesano di Pastorale giovanile dell'arcidiocesi di Pescara-Penne, e da don Domenico Di Pietropaolo, responsabile del Servizio diocesano di Pastorale giovanile dell'arcidiocesi di Chieti-Vasto. Nel corso di una settimana di permanenza a Seoul i rappresentanti della Pastorale giovanile regionale hanno incontrato esponenti della Chiesa locale, sacerdoti e operatori pastorali, oltre ai responsabili del Comitato organizzatore locale della Gmg.

Tra i momenti più significativi del viaggio c'è stato l'incontro con il nunzio apostolico in Corea e Mongolia, monsignor Giovanni Gaspari, che ha offerto alla delegazione l'opportunità di approfondire la conoscenza della realtà ecclesiale coreana e del contesto culturale del Paese. L'obiettivo della Regione ecclesiastica Abruzzo-Molise è quello di vivere la partecipazione alla Gmg in forma unitaria, affiancando alla settimana dell'evento un'esperienza di preparazione e condivisione con una Chiesa locale coreana nell'ambito dei tradizionali "Giorni nelle diocesi". In questa prospettiva è stata avviata una collaborazione con la diocesi di Incheon, individuata come possibile partner per il percorso di accoglienza dei giovani provenienti dall'Italia.

La visita ha consentito di conoscere da vicino anche il lavoro che la Chiesa coreana sta svolgendo in preparazione all'incontro mondiale dei giovani. Nella sede del Comitato organizzatore i delegati hanno incontrato il vescovo incaricato del coordinamento dell'evento insieme a responsabili e volontari impegnati nella macchina organizzativa. Non sono mancati i momenti di preghiera e di celebrazione, tra cui la Messa nel Santuario dei Martiri di Seosomun, luogo simbolo della storia del cattolicesimo coreano. Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di accoglienza dei giovani abruzzesi e molisani durante i giorni precedenti la Gmg. Sono state valutate diverse possibilità nelle parrocchie della diocesi partner, compresa l'ipotesi dell'ospitalità presso le famiglie, per favorire un contatto diretto con la vita delle comunità locali e con la realtà della Chiesa coreana. Come di consueto, infatti, il gemellaggio sarà una vera e propria esperienza ecclesiale e spirituale. Per questo motivo nei prossimi mesi si punta a costruire rapporti stabili tra le comunità attraverso incontri online e strumenti di comunicazione che consentano ai giovani di conoscersi prima dell'arrivo in Corea.

«Questa visita ci ha permesso di comprendere ancora di più che la Gmg non comincia nell'estate del 2027. Comincia già oggi, attraverso gli incontri e le relazioni che stiamo costruendo», sottolineano i delegati. «Abbiamo trovato una Chiesa che ci ha accolto con grande disponibilità e che sta lavorando con entusiasmo alla preparazione della Gmg». Secondo le ipotesi allo studio, la partecipazione regionale dovrebbe prevedere la partenza dall'Italia alla fine di luglio 2027 per vivere dapprima la settimana di gemellaggio e successivamente quella dell'evento internazionale, con il rientro nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'incontro. Intanto da adesso il percorso prosegue nelle diocesi dell'Abruzzo e del Molise, dove la Pastorale giovanile regionale intende coinvolgere progressivamente i giovani nella preparazione. Un cammino che sarà accompagnato dal tema scelto per la Gmg di Seoul 2027, tratto dal Vangelo di Giovanni: «Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo» (Gv 16,33).