Il Papa nella terra rapinata dei diamanti: «Se l’ingiustizia corrompe, il pane di tutti diventa per pochi»

«Oggi vediamo che molti desideri della gente sono frustrati dai violenti, sfruttati dai prepotenti e ingannati dalla ricchezza» Leone XIV vola nella regione di Lunda Sul, a 900 chilometri da Luanda, capitale dell’Angola, per lanciare il suo grido di denuncia: «Quando l’ingiustizia corrompe i cuori, il pane di tutti diventa possesso di pochi». È l’angolo nel nord-est del Paese, vicino alla Repubblica democratica del Congo, a mille metri d’altezza, regno delle miniere angolane e paradiso degli investitori di diamanti. Perché da qui si estraggono i “gioielli” che hanno il giro del mondo ma che lasciano la gente nella povertà più assoluta, anche per la rapina delle terre che non vengono più coltivate per la proliferazione delle miniere. Il Pontefice attraversa con l’auto e i finestrini abbassati e poi con la papamobile scoperta le strade di Saurimo, capoluogo della regione, circondato dalla folla nonostante l’afa torrida. Fra loro anche gli sfollati della guerra civile che si combatte nelle regioni anglofone del Paese e che qui hanno trovato rifugio. Terza giornata in Angola, uno dei quattro Stati che visita nel suo viaggio apostolico in Africa. «Cristo ascolta il grido dei popoli», dice il Pontefice nella Messa che presiede nella spianata realizzata proprio per la sua tappa fra gli altipiani dove la terra è rosso intenso. E avverte: «Ogni forma di oppressione, violenza, sfruttamento e menzogna nega la risurrezione di Cristo, dono supremo della nostra libertà. Questa liberazione dal male e dalla morte, infatti, non accade soltanto alla fine dei giorni, ma nella storia di tutti i giorni». Da qui il richiamo: il Signore «non ci chiama al disinteresse per il pane quotidiano». E, rivolgendosi alla comunità ecclesiale, spiega che occorre «servire il nostro popolo con una dedizione che solleva da ogni caduta, che ricostruisce quanto la violenza rovina e condivide con gioia i legami fraterni».

Papa Leone XIV fra i fedeli arrivati per la Messa a Saurimo, capoluogo della regione dell’Angola che esporta i gioielli nel mondo ma dove si vive in povertà estrema / VATICAN MEDIA

Lo striscione ufficiale dà il benvenuto al Papa come “pellegrini di speranza, riconciliazione e pace”. Nella celebrazione Leone XIV ha davanti a sé 60mila persone. Con loro affronta la questione della religiosità deviata: sia per la distorsione del messaggio del Vangelo, sia per il sincretismo legato a credenze ancestrali e sette. Il Pontefice condanna «un commercio superstizioso nel quale Dio diventa un idolo che si cerca solo quando ci serve, finché ci serve. Persino i più bei doni del Signore, che sempre si prende cura del suo popolo, diventano allora una pretesa, un premio o un ricatto, e vengono fraintesi proprio da chi li riceve». Guai, ammonisce il Papa, se Gesù è ridotto a «uno strumento per altro» oppure a «un erogatore di servizi» o addirittura «viene considerato un guru o un portafortuna». Sono quanti «non cercano un maestro cui volere bene, ma un leader da riverire per tornaconto», sottolinea.

La gente in attesa di papa Leone XIV a Saurimo, capoluogo della regione dell’Angola che esporta i gioielli nel mondo ma dove si vive in povertà estrema / AVVENIRE

Sotto il palco della Messa si alternano volti e storie di un comprensorio ferito e sfruttato. Ma non dimenticato. Lo testimonia anche la scelta di Leone XIV di fermarsi nella casa di accoglienza per anziani a Saurimo. Un luogo che «parla di famiglia», afferma accanto agli ospiti che lo salutano sotto un gazebo. Poi fa sapere: «La cura delle persone fragili è un segno molto importante della qualità della vita sociale di un Paese. E non dimentichiamo: le persone anziane non vanno solo assistite, vanno prima di tutto ascoltate, perché custodiscono la saggezza di un popolo».