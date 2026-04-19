Il Papa in Angola: è l’ora del dialogo. La condanna degli attacchi in Ucraina. E la «speranza» per la tregua in Libano

Le parole di Leone XIV al termine della Messa davanti a 100mila fedeli nella “città fantasma” voluta dalla Cina a 30 chilometri dalla capitale Luanda. Serve una comunità ecclesiale capace di «recepire il grido» della gente e di «costruire spazi di fraternità e di pace e di compiere gesti di solidarietà verso chi ha più bisogno». Guai al sincretismo religioso: no a «elementi magici e superstiziosi. Restate fedeli a quanto insegna la Chiesa, fidatevi dei vostri pastori»

Un «Paese bellissimo e ferito che ha fame e sete di speranza, di pace e di fraternità». Il Papa parla delle vicissitudini e delle attese dell’Angola da quella che è stata chiamata la “città fantasma” del Paese, costruita dalla Cina a trenta chilometri dalla capitale Luanda. Nazione con «una storia marchiata dal dolore», spiega, come testimonia la «lunga guerra civile con il suo strascico di inimicizie e divisioni, di risorse sperperate e di povertà» che si intreccia con la proclamazione della sua indipendenza mezzo secolo fa. Ma lo sguardo di Leone XIV si estende ai conflitti del mondo, al termine della Messa che celebra davanti a 100mila persone nella spianata di Kilamba, immenso agglomerato targato Pechino che per l’alto costo degli appartamenti è stato l’emblema dell’assalto economico al Paese equatoriale giunto dall’Asia. «Deploro profondamente la recente intensificazione degli attacchi contro l’Ucraina, che continuano a colpire anche la popolazione civile», è la condanna prima del Regina Caeli riferendosi ai raid russi nel Paese invaso da oltre quattro anni. E aggiunge: «Esprimo la mia vicinanza a tutti coloro che soffrono e assicuro le mie preghiere a tutto il popolo ucraino». Da qui «l’appello al silenzio delle armi e al proseguimento del dialogo». Poi il richiamo al Medio Oriente: «La tregua annunciata in Libano è motivo di speranza, un segno di sollievo per il popolo libanese e per la regione. Incoraggio coloro che sono impegnati per una soluzione diplomatica a proseguire i colloqui di pace, affinché la fine delle ostilità in tutto il Medio Oriente diventi permanente». E l’accenno al tempo liturgico: «Cristo ha vinto la morte, ed è con questa certezza che tutti noi ci sforziamo oggi e ogni giorno a coltivare intorno a noi i frutti della Pasqua, che sono amore, vera giustizia e pace, al di là di ogni ostacolo e difficoltà».



Papa Leone XIV saluta la folla prima della Messa della domenica a Kilamba, "città fantasma" voluta dalla Cina a 30 chilometri dalla capitale dell'Angola / ANSA

Nella celebrazione il Papa chiede alla comunità ecclesiale «un impegno generoso che possa lenire le ferite e riaccendere la speranza». Non cristiani dalla fede intimistica, ma che si sporcano le mani nel mondo, ispirati dalla «luce della Parola» e dal «nutrimento dell’Eucaristia», chiarisce. C’è bisogno di una Chiesa che «sa raccogliere il grido dei suoi figli». E «le problematiche sociali ed economiche e le diverse forme di povertà invocano la presenza di una Chiesa che sa affiancarsi nel cammino» della gente, sottolinea. Leone XIV si riferisce all’Angola (e con particolare vigore) ma le sue parole valgono per la Chiesa intera, quando dice che servono «vescovi, preti, missionari, religiose e religiosi, laiche e laici che abbiano in cuore il desiderio di spezzare la propria vita e donarla gli uni agli altri, di impegnarsi nell’amore e nel perdono vicendevoli, di costruire spazi di fraternità e di pace, di compiere gesti di compassione e di solidarietà verso chi ha più bisogno». Credenti che intendono essere «protagonisti di una nuova umanità e di una nuova società».



Papa Leone XIV durante la Messa della domenica a Kilamba, "città fantasma" voluta dalla Cina a 30 chilometri dalla capitale dell'Angola / REUTERS

In migliaia accompagnano il Papa da Luanda a Kilamba, lungo le strade che percorre in auto: un bagno di folla ininterrotto che continua fin dal suo arrivo in Angola, terza delle quattro tappe del viaggio apostolico in Africa. Un Paese che per i suoi problemi rischia di «perdere la speranza e rimanere paralizzato dallo scoraggiamento», sostiene il Pontefice. Invece, dice prendendo spunto dal Vangelo dei discepoli di Emmaus proclamato durante la liturgia, il Signore «cammina al nostro fianco mentre percorriamo la strada della sofferenza e dell’amarezza, aprendo i nostri occhi perché possiamo riconoscere la sua opera e donandoci la grazia di ripartire e di ricostruire il futuro». Da qui l’invito a «costruire un Paese dove siano superate per sempre le vecchie divisioni, dove scompaiano l’odio e la violenza, dove la piaga della corruzione venga guarita da una nuova cultura della giustizia e della condivisione. Solo così sarà possibile un futuro di speranza, soprattutto per i tanti giovani che l’hanno perduta».

I fedeli alla Messa presieduta da papa Leone XIV a Kilamba, "città fantasma" voluta dalla Cina a 30 chilometri dalla capitale dell'Angola / REUTERS

Nella sua riflessione il Pontefice mette in guardia anche dal sincretismo religioso diffuso anche dalle sette che prolificano in Africa: “chiese indipendenti”, secondo la definizione ufficiale, che, stando a dati non ufficiali, supererebbero quota mille con altre centinaia di gruppi “nascosti” e che proprio a Luanda hanno un impatto profondo. «Occorre sempre vigilare – avverte Leone XIV – su quelle forme di religiosità tradizionale, che certamente appartengono alle radici della vostra cultura, ma al contempo rischiano di confondere e di mescolare elementi magici e superstiziosi che non aiutano nel cammino spirituale». Quindi il richiamo: «Restate fedeli a quanto insegna la Chiesa, fidatevi dei vostri pastori e tenete fisso lo sguardo su Gesù, che si rivela in particolare nella Parola e nell’Eucaristia».