Il Giubileo della consolazione si svolgerà lunedì a Roma

Don Giuseppe Iuculano tutti i sabati e le domeniche mattina aspetta nella cappella “Gesù risorto” a Roma, accanto al cimitero Laurentino, le mamme, i papà e i nonni che tornano dalle visite alle tombe dei propri cari. «Quando arrivano, come comunità “Scintille di speranza”, gli offriamo la colazione e parliamo con loro – spiega il cappellano del cimitero –. Il nostro è un gruppo che fa “pastorale della consolazione”, come ha più volte chiesto papa Francesco, che è passato a trovarci il 2 novembre 2024». Lunedì prossimo il sacerdote, con una ventina di persone della comunità, che hanno subito un lutto in famiglia, parteciperà alla veglia di preghiera del Giubileo della consolazione, nella Basilica di San Pietro, presieduta alle 17 da papa Leone XIV.

Le porte della Basilica, come in un abbraccio, si apriranno a migliaia di pellegrini che hanno sofferto, o stanno soffrendo, per lutti, malattie in famiglia, violenze, abusi, difficoltà economiche, disagi di qualsiasi tipo, sofferenze personali. L’evento giubilare, voluto da Francesco e organizzato dal Dicastero per l’evangelizzazione, «sarà un’occasione di preghiera e di invocazione – ha sottolineato il pro-prefetto del Dicastero, l’arcivescovo Rino Fisichella – per chiedere al Signore il dono della sua speranza che sostiene in ogni frangente della vita».

Tra i pellegrinaggi previsti alla Porta Santa di San Pietro durante la mattina, e il momento di preghiera, sono attese per il Giubileo circa 8.500 persone, provenienti da 115 Paesi del mondo, dall’Italia alla Germania, dalla Spagna agli Stati Uniti, dal Brasile all’Argentina, fino all’Australia. Prenderanno parte alla speciale giornata giubilare anche molte associazioni e fondazioni che si occupano di accompagnare chi ha bisogno di supporto e cure. Tra queste anche l’associazione “Figli in cielo”, che propone percorsi per le famiglie che hanno sperimentato la perdita prematura di un figlio; l’associazione Villa Maraini, che si occupa di percorsi terapeutici per chi soffre di tossicodipendenza, abuso di alcol, gioco d’azzardo; l’Associazione italiana vittime e infortuni della strada, onlus che offre opportunità di supporto psicologico e burocratico. Avranno l’occasione di salutare Leone XIV anche due famiglie che in questo periodo abitano gratuitamente nella Casa Famiglia Paolo VI, che accoglie nuclei familiari che si trasferiscono a Roma per le cure oncologiche dei figli. «Sarà una grandissima emozione – dice Andrea Longinotti, che con sua moglie Ludovica coordina la struttura –. Consolare è quello che noi facciamo quotidianamente quando varchiamo il cancello d’ingresso della casa: donare sorriso e portare normalità laddove questa non esiste». Grazie ai volontari, aggiunge, «aiutiamo i piccoli nello studio, tentiamo di distrarli dalle cure con giochi e gite, e poi accogliamo anche il resto della famiglia a nostre spese, perché abbiamo visto che il ricongiugimento familiare è un elemento fondamentale per il percorso di cura».

La Chiesa ha proprio il «compito di annunciare» la speranza e la consolazione, aveva sottolineato. Leone XIV qualche giorno fa durante l’udienza ai partecipanti al Congresso della Pontificia accademia mariana internationalis. Della “consolazione” ricorderà l’importanza anche durante l’omelia della veglia di lunedì, che inizierà con la Liturgia della Parola e proseguirà con le toccanti testimonianze tra dolore, fede e perdono, di due donne: Diane Foley, dagli Stati Uniti, e Lucia Di Mauro, da Napoli. Accanto all’altare, sarà presente la statua della Madonna della Speranza, proveniente dalla parrocchia-santuario di Battipaglia e ogni partecipante, al termine della preghiera, riceverà in dono l’“Agnus Dei” benedetto dal Papa, una medaglia di cera con la raffigurazione dell’Agnello pasquale, simbolo di resurrezione e segno di speranza per ciascuno.



