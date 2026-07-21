Tra Bibbia, mare e vita insieme: ecco la “formula” per una vacanza con Dio

In Sicilia o Sardegna, Calabria o Albania: il percorso “100 Pinne - Mare e Bibbia”, ideato nel 2010 dai padri gesuiti, propone a giovani e adulti una settimana di “full immersion” nella bellezza dei luoghi che non dimentica la lettura della Parola, la spiritualità e l’attenzione alla vita comunitaria. Un «percorso guidato fatto di ascolto, condivisione, preghiera e tempo per sé, in un clima semplice e familiare», spiegano gli organizzatori, per «vivere giornate autentiche lontano dal ritmo frenetico quotidiano, riscoprendo ciò che conta davvero».

Tutto è nato 16 anni fa «in montagna da un gruppo di giovani; alcuni hanno proposto un’iniziativa analoga, ma d’estate e al mare», racconta su Gesuiti.it il biblista padre Cesare Geroldi, originario di Crema, che ha vissuto molti anni a Gerusalemme prima di stabilirsi a Ragusa e tiene incontri in tutta Italia. Successivamente hanno chiesto di partecipare adulti ultra 35enni: «Alcuni provenivano dai nostri centri di Milano, Bologna e Genova. Avevano vissuto tante nostre proposte che però erano rivolte ancora ai giovani e loro non lo erano più. Alcuni arrivavano dai “10 comandamenti” o erano impegnati nel servizio scout o come catechisti. Avevano bisogno di un momento di crescita e relazioni di qualità». Ora gli iscritti sono giovani-adulti, anche single, «realizzati spesso in campo lavorativo, ma in ricerca di profondità e relazioni vere. Alcuni arrivano anche con esperienze sentimentali importanti fallite. Sono nate tante amicizie, molti si sono anche sposati e hanno dato vita a proposte per famiglie».

A Ragusa sono previsti due turni, uno dal 28 luglio al 7 agosto e l’altro dal 18 al 28 agosto, presso la casa dei padri gesuiti. Ogni giornata è scandita da lectio divina e commento sul Cantico dei Cantici guidati da padre Cesare Geroldi, meditazione personale e condivisione, spiagge o gite, celebrazione eucaristica. Fra le località che verranno raggiunte dal gruppo, la Riserva di Randello e l’Isola delle Correnti, il quartiere storico di Ibla, Scicli e Modica. Invece in Sardegna il gruppo di giovani e adulti fra i 20 e i 45 anni circa si ritroverà dall’11 al 19 agosto presso il Centro di spiritualità ignaziana “Pozzo di Sichar” a Quartu Sant’Elena, Cagliari; qui le guide saranno padre Michele Papaluca sj e l’équipe sul tema “Giuditta, una donna dello spirito”. In programma «escursioni tra natura e arte, tempo libero e comunità», alla scoperta «della storia e delle spiagge di Cagliari e dintorni, ma anche dei luoghi dove la fede ha lasciato il suo segno. Ogni momento sarà un’occasione per rallentare, ritrovare equilibrio interiore e lasciarsi rinnovare dalla Parola», assicurano gli organizzatori.

Per la prima volta in Calabria, presso la “Casa Sacro Cuore” a Briatico (Vibo Valentia), dal 25 luglio al 1° agosto il gruppo sarà guidato dal gesuita romano padre Piero Lamazza sul tema “Scene e personaggi della Passione”. Oltre alle spiagge, verranno esplorati borghi come Pizzo Calabro, Zambrone, Serra San Bruno e la città di Vibo Valentia. Ultima destinazione è la “Villa Fratelli tutti” a Valona, in Albania, dal 29 agosto al 6 settembre, con padre Geroldi che svilupperà il tema “Il Cantico dei Cantici”. A supportare tutte le esperienze, oltre alla Compagnia di Gesù, c’è l’associazione di volontariato “Percorsi di vita” (www.percorsidivita.it), nata per la promozione di cammini di maturazione umana e spirituale, che quest’anno ha ricevuto la menzione speciale al Premio per la pace Giuseppe Dossetti.