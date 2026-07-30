Madrid: due parchi intitolati ai papi Benedetto XVI e Francesco

Due parchi di Madrid in Spagna saranno intitolati ai papi Benedetto XVI (1927-2022) e Francesco (1936-2025). La decisione - la cui notizia è stata ripresa in queste ore da tutti i media spagnoli – è stata presa giovedì scorso dal Comune di Madrid. Il Comune della Capitale spagnola ha infatti approvato l'intitolazione dell'area circostante lo Stadio Metropolitano (San Blas-Canillejas) a Parco Benedetto XVI. L'amministrazione comunale sta quindi procedendo a dare seguito all'impegno preso dal sindaco José Luis Martínez-Almeida, in seguito alla recente visita di papa Leone XIV, - secondo quanto riporta il media spagnolo Gacetìn Madrid - di onorare così i papi Benedetto XVI e Francesco intitolando loro due spazi verdi nella Capitale. La scelta non è stata casuale perché con questo gesto la città di Madrid ha voluto tributare il suo omaggio al Papa bavarese per la sua storica visita in Spagna per la giornata mondiale della gioventù del 2011 di Joseph Ratzinger. Un omaggio e un riconoscimento a papa Benedetto che arriva, a quasi 15 anni, da quel raduno mondiale dei giovani che ebbe come suo teatro principale, nell’agosto del 2011, proprio la città iberica. «Con l'accordo odierno, riconosciamo la figura di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, per la sua evidente rilevanza intellettuale e storica, e soprattutto per lo stretto legame che ha mantenuto con Madrid in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg)», ha spiegato il vicesindaco Inmaculada Sanz. Il futuro parco dedicato a Benedetto XVI è in fase di realizzazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture con un investimento di 7,4 milioni di euro. I lavori sono ormai nelle fasi finali. «Naturalmente, il parco sarà riconoscibile grazie a diversi elementi (segnaletica), anche se non è ancora stato deciso se includerà o meno una scultura» ha aggiunto la Sanz. L’amministrazione comunale ha assicurato che presto verrà dedicata al primo Pontefice gesuita e argentino della storia della Chiesa Jorge Mario Bergoglio-Francesco verrà dedicata un’ampia area verde nei pressi del quartiere Latina di Madrid. Il Consiglio distrettuale di Latina, invece, ha già approvato il cambio di nome del Parco Caramuel nella sua seduta plenaria di giugno; ora si chiamerà Parque Papa Francesco-Caramuel. Il prossimo passo sarà quello di sottoporre la proposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva. La dedicazione di due parchi a due Vescovi di Roma non è una novità per l’amministrazione comunale di Madrid: dal 2007 è intitolato a Giovanni Paolo II un’area verde Il Parque Juan Pablo II. Il Papa polacco si recò pellegrino, nei suoi quasi 27 anni di pontificato (1978-2005), ben cinque volte in Spagna.