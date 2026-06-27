La Giornata della Carità del Papa, come si può contribuire

Domenica 28 giugno l'appuntamento annuale, nel quale le parrocchie e i fedeli sono chiamati a partecipare con una propria offerta economica al fondo che il Pontefice utilizza per sostenere situazioni di emergenza

La data è quella del 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, ma quest’anno, complice il fatto che proprio la vigilia è domenica, la Chiesa italiana ha scelto di celebrare il 28 la Giornata per la Carità del Papa, appuntamento annuale, nel quale tutte le parrocchie e i fedeli sono chiamati a partecipare con una propria offerta economica al fondo che il Pontefice utilizza nel corso dell’anno per sostenere situazioni di emergenza o di gravissime difficoltà della popolazione nel mondo. Dunque, oggi in tutte le parrocchie italiane vi sarà un’opera di sensibilizzazione al sostegno della Carità del Papa (che un tempo veniva chiamato l’Obolo di San Pietro). Tutte le realtà associative cattoliche sono impegnate in questa raccolta.

Anche Avvenire, pure quest’anno, ha deciso di fare la propria parte in questa Giornata: nei giorni scorsi i referenti di molte parrocchie hanno chiamato il numero di Avvenire per prenotare copie uscite domenica 28. Il ricavato delle vendite delle copie andrà devoluto interamente alla Carità del Papa.

Una proposta da vivere «con creatività», perché «non si tratta solo di un gesto routinario ma di una nuova occasione per sensibilizzare la comunità, per far conoscere quanto il Papa fa per l’umanità sofferente e per sentirci una sola famiglia nella Chiesa» scriveva l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi nella lettera inviata a tutte le parrocchie italiane per sensibilizzare alla Giornata. L’arcivescovo Baturi invita a considerare che «con la sua missione, che abbraccia ogni continente, il Papa si fa annunciatore del Vangelo e, al contempo, promotore instancabile dello sviluppo umano integrale, della giustizia, della pace e della fratellanza tra i popoli».