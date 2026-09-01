La Diocesi di Milano: Delpini arcivescovo ancora per un anno

Papa Leone XIV ha proprogato per un anno il mandato come arcivescovo di Milano di monsignor Mario Delpini. Con una lettera giunta alcuni giorni fa, il Nunzio apostolico in Italia, monsignor Edgar Peña Parra, ha comunicato all’arcivescovo che papa Leone XIV ha «accettato detta rinuncia con la formula nunc pro tunc, prorogando l’incarico per un anno». Lo stesso Nunzio ha altresì comunicato che, al termine del periodo indicato, dopo il mese di luglio 2027, la Nunziatura apostolica darà inizio alla consueta indagine per l'individuazione del successore dell'arcivescovo. Delpini rimarrà, pertanto, in carica fino alla pubblicazione della nomina del suo successore. Il presule, al compimento del 75° anno di età aveva presentato lo scorso 29 luglio le sue dimissioni al Santo Padre secondo quanto prescritto dal Codice di Diritto canonico. Leone XIV ha accettato le dimissioni e ha disposto la proroga.

Delpini è arcivescovo di Milano dal 2017. Nominato da papa Francesco il 7 luglio, ha preso possesso della diocesi il 24 settembre succedendo al cardinale Angelo Scola. In questi anni alla guida della diocesi ambrosiana ha affontato il difficile periodo della pandemia da Covid. Uomo di preghiera, è nota la sua attenzione Pastorale rivolta anche alle questioni più urgenti della socxiertà come la situazione carceraria, l'emergenza casa e lavoro.