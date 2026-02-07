Domani in edicola su Avvenire di Calabria: il Papa e lo sport, Reggio Calabria si "ridisegna", i 25 anni dalla visita di Ciampi

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

Domani torna in edicola, insieme al quotidiano Avvenire, l’inserto Avvenire di Calabria con un numero ricco di spunti di riflessione, inchieste e approfondimenti che spaziano dai grandi temi della Chiesa universale alla cronaca locale, politica e culturale della nostra regione.

In primo piano, uno sguardo profondo sul mondo dello sport attraverso le parole di Papa Leone XIV. Nella lettera intitolata "La vita in abbondanza", pubblicata in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, il Pontefice offre una disamina su cosa sia diventato l’agonismo oggi. Papa Prevost mette in guardia dai rischi di una ricerca esasperata del denaro e dalle nuove frontiere tecnologiche, citando esplicitamente il pericolo del transumanesimo e dell'intelligenza artificiale che rischiano di ridurre l'atleta a un prodotto ottimizzato. È un invito a riscoprire la competizione come scuola di umanità e la tregua olimpica come strumento di speranza e di autentica (e attualissima) profezia.

Spostando l'attenzione sul territorio della regione dei Bronzi, il nuovo numero dedica ampio spazio alla riorganizzazione amministrativa di Reggio Calabria. Palazzo San Giorgio sta ridisegnando la macchina comunale in vista del ritorno delle Circoscrizioni: un passaggio tecnico che anticipa la rinascita degli organismi di prossimità. Dal 16 febbraio diventeranno operative le modifiche che prevedono il potenziamento dei servizi demografici decentrati, da Catona a Pellaro, per preparare il terreno alla futura rappresentanza locale. Sul fronte delle infrastrutture, si riaccendono i riflettori sul Ponte dello Stretto. Il governo rilancia l'opera con un nuovo decreto-legge: la regia passa direttamente al Ministero delle Infrastrutture, eliminando la figura del commissario straordinario e prevedendo passaggi stringenti con la Corte dei Conti e il Cipess.

Sempre in tema di sviluppo e logistica, buone notizie arrivano dal porto di Gioia Tauro, che si candida a diventare hub per l’automotive elettrico grazie a un accordo strategico per la gestione e distribuzione di veicoli verso il Centro-Sud.

In occasione della Giornata mondiale di preghiera contro la tratta, il dossier settimanale accende un faro sulle nuove schiavitù, una ferita ancora aperta che coinvolge donne e minori, spesso resi invisibili dallo sfruttamento digitale e lavorativo. Si parla anche di inverno demografico e della necessità di politiche concrete a sostegno della famiglia, definita come il luogo dove si genera il vero capitale sociale. La Giornata mondiale del malato offre la possibilità di riflettere sulla lotta al cancro, attraverso un’analisi sui progressi della ricerca e l'importanza imprescindibile della relazione umana nella cura.

La sezione culturale ci riporta indietro di venticinque anni, alla visita del Presidente Carlo Azeglio Ciampi in Calabria: un viaggio che fu un segnale di speranza e una visione geopolitica del Mezzogiorno come "nuova frontiera", una profezia che ancora oggi interroga la nostra coscienza civile della regione. Si ricorda, inoltre, il drammatico terremoto del 1783 che cancellò l'antica città di Sant'Agata e devastò Scilla, ridisegnando per sempre la geografia e l'anima del nostro territorio.

Ampio spazio, infine, alla vita ecclesiale delle diocesi calabresi. Da Gerace arriva la gioiosa notizia della riapertura della Basilica Concattedrale dopo i lavori di restauro, restituita alla comunità come simbolo di identità e fede. Si racconta poi della visita dell’arcivescovo Torriani al Villaggio dei Giovani di Attendiamoci, un luogo dove l'educazione diventa resistenza alla rassegnazione, e dell'accordo tra Diocesi di Oppido-Palmi e Prefettura per l'accoglienza dei migranti.

Questo e molto altro, tra cui la figura della filosofa Simone Weil e le nuove sfide per la formazione del clero e dei docenti di religione, vi aspetta nel nuovo numero di Avvenire di Calabria, disponibile domani nelle edicole della Calabria.