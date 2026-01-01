Capodanno, un morto a Roma. In tutto 770 interventi dei vigili del fuoco

Nella notte una persona ha perso la vita nella Capitale a causa di un petardo e a Torino sono state registrate tensioni durante la manifestazione degli attivisti del centro sociale Askatasuna

Sono stati 770 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. Il numero maggiore è stato registrato in Emilia Romagna, con 114 interventi. Gli altri sono stati registrati in Lombardia (113), Veneto e Trentino Alto Adige (77), Campania e Toscana (69), Puglia (68), Piemonte (63), Lazio (61), Friuli Venezia Giulia (36), Liguria (31), Marche (24), Sicilia (16), Abruzzo (12), Basilicata (8), Calabria (6) e Umbria (3).

Ad Acilia, estrema periferia di Roma, un uomo è deceduto a causa di un petardo, trovato dal personale del 118 a terra privo di vita con ferite all'addome, a un arto e al volto. Mentre 57 sono le persone rimaste ferite per l'esplosione di botti tra Napoli e provincia. Quarantuno, secondo quanto rende noto la Questura di Napoli, sono già stati dimesse, mentre 16 sarebbero ancora sotto osservazione. Nessuno di loro al momento risulterebbe grave.

Nel corso della giornata di ieri migliaia di materiali pirotecnici illegali sono state sequestrati dalle forze dell'ordine in tutta Italia, con operazioni a Napoli e provincia, nel foggiano, a Crotone, ma anche nel torinese, in Salento e a Cagliari.

Tensioni nella notte sono state registrate, infine, a Torino durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Nel corso di un corteo, a cui hanno preso parte circa duemila persone, sono stati registrati lanci di petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Ci sarebbero anche dei carabinieri feriti.