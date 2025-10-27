Calcio. La Juventus esonera Tudor

La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e secondo diverse indiscrezioni di stampa lo avrebbe comunicato al diretto interessato. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l'ennesimo cambio di panchina.

«Io non penso a me stesso, non è tanto per dire. Vivo nel presente, non mi importa nulla del mio futuro. Mi interessa fare quello che posso», aveva dichiarato il tecnico subito dopo l'1-0 incassato all'Olimpico. «È un momento brutto, dobbiamo stare uniti, tutti insieme», aveva dichiarato: «Tutti sono responsabili, è sempre così in questi momenti. Bisogna stare uniti, si gioca subito e con una vittoria si può ripartire».

Secondo quanto riportato dall'Ansa, per la panchina si pensa a una soluzione interna, e c'è anche l'ipotesi che la prima squadra possa essere affidata al tecnico della Juve Next Gen, Massimo Brambilla.